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CHP’li Milletvekili Kara, Meslek Yüksek Okulları’na sınavsız girişin kaldırılmasını TBMM’sine taşıdı

Elmalı Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıran öğrenci sayısının sınavsız geçişin iptal edilmesinin ardından 350-360’lardan 64’e düşmesi konusunu köşesine taşıyan ve sorunun sadece Elmalı MYO’yu değil, tüm yurtta bulunan MYO’ları n sorunu olduğunu kaydeden Erkin Özgünsür’ün yazılarının ardından CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Milli Eğitim Bakanının cevap vermesi amacıyla TBMM’sine bir soru önergesi vererek konuyu Ankara’ya taşıdı. Özgünsür MYO’lara sınavsız girişin iptal edilmesinin ilçe ekonomilerini de olumsuz etkilediğini yazmıştı.

25 Eyl?l 2017 09:20
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YÖK'ün Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişi kaldırmasının ardından Meslek Yüksekokullarındaki kayıtların azaldığı,  Elmalı ilçesindeki Meslek Yüksekokuluna sınavsız geçiş hakkı kaldırıldığı için geçtiğimiz yıllarda kaydolan öğrenci sayısının 350'lerden bu yıl 64'e düştüğü belirtilirken konu CHP tarafından TBMM'ye taşındı. 


Elmalı Meslek Yüksekokulu özelinde Antalya ve Türkiye genelindeki Meslek Yüksekokullarına yapılan kayıtların geçtiğimiz yıllarla karşılaştırmalarını isteyen CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Milli Eğitim Bakanının yazılı yanıtlamasını istediği önergesinde sınavsız geçiş hakkı kaldırıldığı ve sınavlarda başarılı olamadığı için açıkta kalan öğrencilerin sayılarını da sordu.


Meslek Yüksekokulları Nitelikli 
Eleman Yetiştirmede Önemli
Elmalı Meslek Yüksekokuluna geçtiğimiz yıllarda 350-360 öğrenci kayıt olurken bu yıl 64 öğrencinin kayıt olduğu bilgisinin yer aldığı önergesi hakkında açıklama yapan Kara, “YÖK'ün aldığı bu kararı gözden geçirmesi gerekmektedir. Meslek Yüksekokulları, alanında nitelikli ve meslek sahibi bireyler yetiştirmek için son derece önemlidir. Türkiye'nin genç nüfusunda ciddi şekilde artan işsizliği de göz önünde

 bulundurduğumuzda Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulları geleceğe yönelik eleman ihtiyacında ciddi bir role sahiptir. AKP'nin eğitimi bilimsellik ve laiklikten uzaklaştırma politikaları gelecek için risk yaratırken nitelikli eleman yetiştirme hedefinde olan Meslek Yüksekokullarına kayıtların bu kadar düşmesine sebep olan politikaları da ekonomi ve sanayi sektörlerinde etkisini ileride gösterecek büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Ülkenin gerçekleri göz önünde bulundurularak bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitim sisteminin çocuklarımıza eşit, ulaşılabilir ve nitelikli bir şekilde verilmesinin donanımlı gençlere geleceğimizi emanet etmemiz açısından son derece önemli olduğunu unutmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

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