Vekil Kara’nın TBMM’sine verdiği soru önergesi

"2016 yılının sonunda YÖK Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılması kararı almıştı. Bu kararın ardından Antalya İli Elmalı İlçesi Elmalı Meslek Yüksekokuluna önceki yıllarda 350-360 öğrencinin kayıt yaptırdığı ancak bu yıl için kayıt yaptıran öğrenci sayısının 64 olduğu belirtilmektedir." diyen Chp Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi işte:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Bakanı tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21/09/2017

Dr. Niyazi Nefi Kara

Antalya Milletvekili



2016 yılının sonunda YÖK Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılması kararı almıştı. Bu kararın ardından Antalya İli Elmalı İlçesi Elmalı Meslek Yüksekokuluna önceki yıllarda 350-360 öğrencinin kayıt yaptırdığı ancak bu yıl için kayıt yaptıran öğrenci sayısının 64 olduğu belirtilmektedir.



1. Elmalı Meslek Yüksekokulu 2017 yılı öğretim yılına kadar yıllar bazında kaç öğrenci kaydı almıştır? Bunların kaçı sınavsız geçiş olarak kayıt hakkı elde etmiştir?



2. Elmalı Meslek Yüksekokulu'na 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptıran öğrenci sayısı nedir?



3. Sınavsız geçiş kalktığı için Meslek Lisesinden Elmalı Meslek Yüksekokuluna sınavsız geçiş yapamayan ve sınavda başarılı olamadığı için Meslek Lisesi çıkışlı açıkta kalan öğrenci sayısı nedir?



4. Antalya'nın ilçelerinde kaç Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır? Bu Meslek Yüksekokulları 2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar kaç öğrenci kaydı almıştır?



5. 2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar Antalya'daki Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkı ile kayıt yaptıran öğrenci sayısı kaçtır?



6. Sınavsız geçiş hakkı kalktığı için Antalya ilinde 2017 yılında Meslek Lisesi çıkışlı olup sınavlarda başarılı olamadığı için açıkta kalan öğrenci sayısı kaçtır?



7. Türkiye genelinde iller bazında kaç Meslek Yüksekokulu vardır? Bu Meslek Yüksekokullarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına kadar kayıt yaptıran öğrenci sayıları kaçtır?



8. Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkını kullanarak 2017-2018 yılına kadar kayıt yaptıran öğrenci sayıları kaçtır?



9. Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkı kalktığı ve sınavlarda başarılı olamadığı için Meslek Lisesi çıkışlı açıkta kalan öğrenci sayıları kaçtır?