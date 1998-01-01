ANKET
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Elmalı’da toplandı
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Elmalı Ziraat Odası evsahipliği yaptı. Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin’inde bir süreliğine katıldıkları Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Elmalılı çiftçiler için en önemli gelir kaynaklarından biri olan şeker pancarı yetiştiriciliğinde 2018 yılında kotanın düşürülmesi gibi duyumlar aldıklarını kaydederek, “Temenni ederim ki bu duyumlar doğru çıkmaz. Elmalı’da 120 bin ton olan şeker pancarı kotası kesinlikle düşürülmemelidir” dedi ve konunun Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayra-
tar’a iletilmesini istedi.
İl Koordinasyon Kurulu’nun Elmalı’daki toplantısına Antalya’nın 10 ilçesinin Ziraat Odası Başkanı katılırken, toplantının en önemli gündem maddesi sera atıklarıydı. Toplantıya katılan Ziraat Odaları Başkanları, sera atıklarının hastalıklara neden olduğunu kaydederek Büyükşehir tarafından toplanmasını talep ettiler.
|