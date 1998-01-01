Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Elmalı’da toplandı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Elmalı Ziraat Odası evsahipliği yaptı. Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin’inde bir süreliğine katıldıkları Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Elmalılı çiftçiler için en önemli gelir kaynaklarından biri olan şeker pancarı yetiştiriciliğinde 2018 yılında kotanın düşürülmesi gibi duyumlar aldıklarını kaydederek, “Temenni ederim ki bu duyumlar doğru çıkmaz. Elmalı’da 120 bin ton olan şeker pancarı kotası kesinlikle düşürülmemelidir” dedi ve konunun Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayra-