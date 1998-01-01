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Salı Grubundan iade-i ziyaret

Antalya’nın en önemli sivil toplum kurumlarından biri olan Salı Sanayici ve İşadamları Grubu, Elmalı’ya iade-i ziyarette bulundular. Başkan Ümit Öztekin, SALI Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) geçtiğimiz aylarda düzenlenen haftalık toplantısına Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile birlikte konuk olmuş, Elmalı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatarak grup üyelerini Elmalı’ya davet etmişti.

26 Eyl?l 2017 08:11
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Antalya’nın en önemli sivil toplum kurumlarından biri olan Salı Sanayici ve İşadamları Grubu, Elmalı’ya iade-i ziyarette bulundular. Başkan Ümit Öztekin, SALI Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) geçtiğimiz aylarda düzenlenen haftalık toplantısına Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile birlikte konuk olmuş, Elmalı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatarak grup üyelerini Elmalı’ya davet etmişti. 
Başkan Öztekin’in bu davetine geçtiğimiz günlerde icabet eden Salı Grubu üyeleri, eşleri ve çocukları ile birlikte ilçeye geldiler. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan, Başkan Muharrem Koç ve grubun diğer üyelerine Elmalı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdi, yerinde bilgi verdi. 
Salı Sanayici ve İşadamları Grubu Başkanı Muharrem Koç, Başkan Ümit Öztekin’in daveti üzerine Elmalı’ya bir kültür gezisi düzenlediklerini kaydetti. Geziye katılan Salı Grubu üyeleri ise Elmalı’yı çok beğendiklerini kaydederken, ilçenin aynı zamanda hem tarihi, hem de doğal güzel-liklere sahip olmasının turizm açısından ilçe için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.
Başkan Ümit Öztekin, tarihi Hasan Sıtkı Bey konağında birde yemek verdi.

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