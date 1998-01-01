Elmalı Belediyesi’nden eğitime “görüntülü” destek

Elmalı Belediyesi, bilgisayardan, cep telefonu ve tablet bilgisayardan izlenip-dinlenebilecek “Belediye-Tube” isimli eğitim proğramını ilçede 36 okulda eğitim gören yaklaşık 6 bin öğrencinin hizmetine sundu. Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak’ın da bazı okullarda katıldığı törenlerle tanıtımı yapılan ve şifreleri dağıtılan Belediye-Tube isimli eğitim proğramı ile 2 nci sınıftan itibaren 12 nci sınıfa kadar öğrenciler gördükleri dersleri bir kez de evlerinde ya da babalarının işyerlerinde veya okullarında izleyip, dinleme imkanı bulacak. Sözkonusu proğramda konular ünite ünite anlatılıyor ve her ünitenin sonunda da anlatılan konu ile ilgili test bulunuyor. Testi çözen öğrenci kaç soruyu doğru yaptığını, kaç yanlışının bulunduğunu ve ortalamasını da öğrenebiliyor.



Kaymakam Gürbüz Saltaş, her evde internet olmadığını, bu nedenle okullarda ders zamanı haricinde de teknoloji sınıflarının açık olmasını ve öğrencilerin okullarında da görüntülü ve sesli ders anlatımını dinlemelerine imkan sağlanmasını okul idarecilerinden isterken, benzer bir sistemin MEB tarafından uygulanmakta olduğunu, bu nedenle çocukların sisteme yabancı olmadıklarını kaydetti.