ANKET
Kursiyerin sertifikası muhtar eşinden
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim projeleri kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile işbirliği ile Elmalı ‘nın Yapraklı Mahallesi’nde açılan kurslardan arı yetiştiriciliği ve sürü kursu başarı ile tamamlanırken, kursiyerlere sertifikaları Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in katılımıyla düzenlenen törende verilmişti.
Düzelenen kurslardan sürü kursunu başarı ile tamamlayıp, sertifika almaya hak kazanan 4 bayan kursiyerden biri de Yapraklı Mahallesi Muhtarı Durali Çiftçi’nin eşi Keriman Çiftçi’ydi. Kursiyer Keriman Çiftçi’ye, sertifikasını muhtar eşi Durali Çiftçi verirken, muhtarın heyecanı ve yaşadığı gurur dikkat çekti.
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