Büyükşehir Belediyesi, aralarında Elmalı’nın da bulunduğu 5 ilçede 11 adet taşınmazlarını satıyor

Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını etkin ve ekonomik olarak değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla bazı arsa ve arazilerini ihaleyle satışa çıkarıyor. Buna göre Muratpaşa, Elmalı, Korkuteli, Finike ve Manavgat İlçelerinde bulunan 11 adet taşınmaz 12 Ekim 2017 tarihinde toplam 1.841.850 TL satış bedeli üzerinden Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda açık ihale usulüyle satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını etkin ve ekonomik olarak değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla bazı arsa ve arazilerini ihaleyle satışa çıkarıyor. Buna göre Muratpaşa, Elmalı, Korkuteli, Finike ve Manavgat İlçelerinde bulunan 11 adet taşınmaz 12 Ekim 2017 tarihinde toplam 1.841.850 TL satış bedeli üzerinden Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda açık ihale usulüyle satışa sunulacak.





MURATPAŞA'DA SATILIK

DÜKKAN VE MESKEN

Muratpaşa ilçesinde birisi dükkan diğeri ev olmak üzere iki adet taşınmaz ihale edilecek. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 650 m2 yüzölçümlü taşınmazda 10/1300 arsa payı bulunan 1 adet dükkan 136.000 TL bedel üzerinden 12.10. 2017 tarihinde saat 15.00'de, Kışla Mahallesi'nde bulunan 471 m2 yüzölçümlü taşınmaz da 24/192 arsa payı bulunan 1 adet mesken 132. 000TL bedel üzerinden 12.10.2017 tarihinde saat 15.10'da ihaleye çıkarılacak.





ELMALI'DA 3 ARSA

İHALE EDİLECEK

Elmalı'da bunulan 3 adet taşınmaz da aynı gün ihaleye çıkarılıyor. Bayındır Mahallesi'nde bulunan 31.900 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 192.000,00 TL bedel üzerinden saat 15.20'de, Çalpınar Mahallesi'nde bulunan 5.425 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 38.000 TL bedel üzerinden 15.30'da ve Dereköy Mahallesi'nde bulunan 15.589,05 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 11.000 TL bedel üzerinden saat 15.40'da ihale edilecek.





KORKUTELİ İLÇESİNDE

SATILIK ARAZİLER

Korkuteli ilçesindeki 3 arsa da 12 Ekim'de ihale edilecek taşınmazlar arasında. Avdan Mahallesi'nde bulunan 1.150 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 3.000 TL bedel üzerinden saat 15.50'de, Yeleme Mahallesi'nde bulunan 9.006 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 42.500 TL bedel üzerinden saat 16.00'da ve Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan 28.200 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 150.000 TL bedel üzerinden saat 16.10'da satışa çıkarılacak.





FİNİKE İLÇESİNDE SATILIK

ARSA VE ARAZİ

Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesinde yer alan iki adet taşınmazını aynı gün açık ihale usulü ile satışa sunuyor. Gökçeyaka Mahallesi'nde bulunan 4.470,89 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 23.000 TL bedel üzerinden saat 16.20'de ve Günçalı Mahallesi'nde bulunan 517,09 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 9.350 TL bedel üzerinden saat 16.30'da yapılacak ihalelerle satışa sunacak.





MANAVGAT İLÇESİNDE

SATILIK ARSA