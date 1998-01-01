3 yılda 608 Elmalılı çiftçiye eğitim verildi

Elmalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dilek Boğatimur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim projeleri kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile işbirliği ile 2014 yılından 2017 yılıda dahil olmak üzere toplam 36 kursun açıldığını kaydetti.