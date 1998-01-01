3 yılda 608 Elmalılı çiftçiye eğitim verildi
Elmalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dilek Boğatimur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim projeleri kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile işbirliği ile 2014 yılından 2017 yılıda dahil olmak üzere toplam 36 kursun açıldığını kaydetti.
29 Eyl?l 2017 11:53
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Elmalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dilek Boğatimur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim projeleri kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile işbirliği ile 2014 yılından 2017 yılıda dahil olmak üzere toplam 36 kursun açıldığını kaydetti.
“Bu kurslarda 608 çiftçimiz eğitim almıştır” diyen İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Boğatimur, açılan kurslarda hedeflenenlerin genç nüfusun tarıma kazandırılması, modern üretimin gereklerini yerine getiren kişilerin yetiştirilmesi, kırsal göçün engellenmesi, tarımla uğraşan genç çiftçilerin profesyonelleştirilmesi, genç çiftçilerin yaşadıkları ortamda örnek birer çiftçi haline getirilmesi, gençlerin tarımsal yenilikleri takip etmesi ve uygulaması, eğitim verilen alanlarda ilgili sektör paydaşları ile gençlerin bağlantı kurmalarını temin etmek olduğunu, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.
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