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Çocukların başkan amcası

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin çocuklarla yakından ilgileniyor. Kimi zaman mahalle ziyaretlerinde, kimi zaman tören ya da açılışlarda, zaman zaman ise çalışma yapılan mahallelerde Ümit Öztekin’in geldiğini duyan çocuklar hemen başkanın etrafını sarıyorlar.

01 Ekim 2017 10:24
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Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin çocuklarla yakından ilgileniyor. Kimi zaman mahalle ziyaretlerinde, kimi zaman tören ya da açılışlarda, zaman zaman ise çalışma yapılan mahallelerde Ümit Öztekin’in geldiğini duyan çocuklar hemen başkanın etrafını sarıyorlar. 

Başkan Öztekin’le koyu bir sohbete başlayan çocuklarla Başkan Ümit Öztekin arasındaki samimi diyaloğ dikkat çekerken, Öztekin çocukların ilgisinden son derece memnun. Çocuklara hediye vererek sevindiren ve onların sorunlarını dinleyen Başkan Öztekin, çocuklara oyun alanı konusunda da ciddi çalışmalar yapıyor.

 Çocukların geleceğimiz olduğunu kaydeden Başkan Öztekin, “Biz bugün onları dinlersek, yarında onlar bizi dinler. Onları çok önemsiyorum” dedi.

 Çocuklar, Belediye Başkanları ile konuşmaktan çok memnun olduklarını kaydederlerken, başkan Ümit Öztekin’e mahallelerine yaptığı çocuk oyu  parklarından dolayı teşekkür ettiler

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