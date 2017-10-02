Gökpınar’a kapalı semt pazarı yapılmalı

Yeni cezaevinde görev yapacak personel için yaptırılan lojmanların inşaatının tamamlanmasıyla birlikte bölgede semt pazarı ihtiyacının daha da artacaüı kaydediliyor

Bozuyük Mahallesi’nde, günde 800-1000 ziyaretçinin gelmesinin beklendiği, ilk etapta 650 mahkumun kalacağı, 200 jandarmanın yanısıra 300 personelin görev yapacağı T Tipi Kapalı, bir adet Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere iki adet Ceza İnfaz Kurumu inşaatı hızla devam ederken, burada görev yapan personelin bir kısmının yararlanabileceği 160 lojmanın yapımı ise Gökpınar Mahallesi’nde sürüyor.

Lojmanların tamamlanmasıyla birlikte bölgede semt pazarı ihtiyacının daha da artacağı kaydedilirken, Gökpınar sınırları içerisinde özellikle ilçe merkezine yakın bir noktaya kapalı semt pazarı yapılması isteniyor.