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Gökpınar’a kapalı semt pazarı yapılmalı

Yeni cezaevinde görev yapacak personel için yaptırılan lojmanların inşaatının tamamlanmasıyla birlikte bölgede semt pazarı ihtiyacının daha da artacaüı kaydediliyor

02 Ekim 2017 10:50
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Bozuyük Mahallesi’nde, günde 800-1000 ziyaretçinin gelmesinin beklendiği, ilk etapta 650 mahkumun kalacağı, 200 jandarmanın yanısıra  300 personelin görev yapacağı  T Tipi Kapalı, bir adet Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere iki adet Ceza İnfaz Kurumu inşaatı hızla devam ederken, burada görev yapan personelin bir kısmının yararlanabileceği 160 lojmanın yapımı ise Gökpınar Mahallesi’nde sürüyor. 

Lojmanların tamamlanmasıyla birlikte bölgede semt pazarı ihtiyacının daha da artacağı kaydedilirken, Gökpınar sınırları içerisinde özellikle ilçe merkezine yakın bir noktaya kapalı semt pazarı yapılması isteniyor. 

Yeni cezaevinde görev yapacak personelin lojmanlara yerleşmeleri ve yanlarına ailelerini getirmeleri birlikte bu bölgede ciddi anlamda semt pazarı ihtiyacının ortaya çıkabileceğini kaydeden bazı vatandaşlar, bu konuda şimdiden gerekli araştırmanın yapılmasını ve uygun bir yer bulunmasını, ya da satın alma yoluna gidilmesi isteyerek, 2018’de kapalı pazarın yapılmasının istediler.





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