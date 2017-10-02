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Mehmet Çetin: Siyasete uzak durmaya çalışıyorum ama !

Elmalı Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Mehmet Çetin, siyasete uzak durmaya çalıştığını ancak uzak bırakılmadığını söyledi.

02 Ekim 2017 11:02
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Elmalı Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi  Mehmet Çetin, siyasete uzak durmaya çalıştığını ancak uzak bırakılmadığını söyledi. Belediye Meclisi’nde sadece Akçay’ın değil, Elmalı’nın sorunlarını dile getiren Mehmet Çetin, “Aslında işlerim son derece yoğun. Hani derler ya başımı kaşıyacak vaktim yok. Ama yine de siyasetteki görevimi unutmuyorum, bana bu görevi verenlerin sorunlarını görmemezlikten gelmiyorum. Madem bir görev verildi, yoğun iş potansiyelime rağmen  o görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Zorlanıyorum, yoruluyorum ama yine de vatandaşımızın sorunlarının çözümüne belediye nezdinde katkı koyuyorum” dedi.





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