Öztekin’e “onay”

Yapraklı Mahallesi’nde düzenlenen bir törene katılan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, törenin yapıldığı yerde bulunan kullanılmayan binanın yıkımı için mahalle sakinlerinden onay istedi. Tören alanında bulunan çok sayıda Yapraklılı vatandaş ve Yapraklı Köyü Muhtarı Durali Çiftçi, hep bir ağızdan Başkan Öztekin’e istediği yetkiyi verdiler. Başkan Ümit Öztekin, “en yakın zamanda ekiplerimizi gönderip bu metruk binayı yıktıracağım. Yapraklı’nın geniş bir meydana ihtiyacı var. Metruk binanın yıkımı ile birlikte kazanılan alana parke döşeyeceğiz ve şu anda tören için kullanılan alanla birleştireceğiz. Yalnız biz yıkmadan önce sizler şimdiden yeniden düzenlenecek ve genişletilecek meydanın çevresini ağaçlandırın” dedi.

Başkan Ümit Öztekin, metruk binanın yıkılmasıyla birlik-te daha da genişleyecek alanın Yapraklı’nın modern bir meydanı olacağını ve bu alanda düğün-nişan gibi etkinliklerinde düzenlenebileceğini sözlerine ekledi.