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İnek çalanlardan biri yakalandı

Elmalı’da gerçekleştirilen yol uygulamasında polisten kaçan şahısların kullandığı araçta çalıntı olan bir inek bulundu

04 Ekim 2017 21:03
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Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada inek hırsızı bir kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor. Yapılan açıklama şöyle:

"Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından dün gece saatlerinde yapılan yol ve asayiş uygulamasında durumundan şüphenilerek durdurulmak istenen bir otomobilin görevlilerimizin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine araç görevlilerimiz tarafından takibe alınmış,  uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli araç kaldırıma çarpıp kaza yapmış ve araç içindeki (3) erkek şahıs farklı yönlere kaçmıştır.

Kaçan şüphelilerden isminin (S.Ç) olduğu belirlenen şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, diğer 2 şahıs ise kaçmıştır. Araçta yapılan incelemelerde çalıntı olduğu tespit edilen (1) adet inek bulunmuştur.

Yakalanan şahıs (S.Ç)’nin alınan ifadesi ve yapılan araştırmalar sonucunda kaçan şahısların (B.T) ve (İ.P)  isimli şahıslar oldukları anlaşılmış olup yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.      

Şüpheli şahıs (S.Ç) çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

 

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