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Elmalı birincisi, "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" finalinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen" Kadın Çiftçiler Yarışıyor " da Elmalı ekibi finale kaldı

04 Ekim 2017 22:43
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışmasında İl Finalinde ter dökecek kadın çiftçiler  yapılan yarı finalle belirlendi. Elmalı ekibi finale kalırken, finalde mücadele edecek diğer ilçeler ise  Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Muratpaşa oldu
Yari finalde kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konusunda 20 soru soruldu. En yüksek puanı alan 8 yarışmacı finalde yarışmaya hak kazandı. İl finali 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aspendos salonunda yapılacak.

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