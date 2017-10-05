Elmalı Belediyesi’nde “tasarruf” dönemi başlıyor

Sadece bina inşaat harcı olarak 2016 yılının Eylül ayına kadar olan dönemde yaklaşık 810 bin liralık geliri, 2017 yılının aynı döneminde 88 bin liraya kadar düşen Elmalı Belediyesi 2018 yılı gider bütçesi 40 milyon lira olarak meclis tarafından kabul edildi. Elde edilen gelir 35 milyon lira olarak hesaplanırken, 5 milyon lira borçlanarak denklik oluşturulacak.

Elmalı Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Mazereti dolayısıyla İstanbulda bulunan Ak Partili Fatih Özgür’ün dışında tüm meclis üyelerinin katıldığı olağan toplantıda 2018 yılı tahmini bütçesi kabul edildi. Başkan Ümit Öztekin, belediyede ciddi bir tasarrufa gidileceğini kaydederek, 2018 yılı tahmini gider bütçesinin 40 milyon lira , gelir bütçesinin ise 35 milyon lira olarak tahmin edildiğini kaydetti. Gelir-gider arasındaki 5 milyon liralık farkın iç borçlanma ile kapatılacağını ve bütçede denkliğin sağlanılacağını kaydeden Başkan Ümit Öztekin, “Belediyemizin bazı gelir kalemlerinde ciddi azalış var. Mesela bina inşaat harcı olarak 2016 yılının 30 Eylül tarihine kadar olan dönemde belediyemizin elde ettiği gelir yaklaşık 810 milyon liraydı. 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle bu gelir 88 milyon lirada kalmıştır” dedi.



Başkan Ümit Öztekin, köylere ciddi anlamda hizmet götürülürken, aynı köylerden neredeyse yok denilecek düzeyde gelir elde edildiğine dikkat çekerken, “Öyle ki köylerde satıp ta değerlendirebileceğimiz büyük bir arsamız bile yok. Var ama onlarda zamanında büyükşehire verilmiş”derken, 2018 de sıcak asfalt yapmayacaklarını, sathi asfalta ağırlık vereceklerini söyledi.