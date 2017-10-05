ANKET
Elmalı Belediyesi’nde “tasarruf” dönemi başlıyor
Elmalı Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Mazereti dolayısıyla İstanbulda bulunan Ak Partili Fatih Özgür’ün dışında tüm meclis üyelerinin katıldığı olağan toplantıda 2018 yılı tahmini bütçesi kabul edildi. Başkan Ümit Öztekin, belediyede ciddi bir tasarrufa gidileceğini kaydederek, 2018 yılı tahmini gider bütçesinin 40 milyon lira , gelir bütçesinin ise 35 milyon lira olarak tahmin edildiğini kaydetti. Gelir-gider arasındaki 5 milyon liralık farkın iç borçlanma ile kapatılacağını ve bütçede denkliğin sağlanılacağını kaydeden Başkan Ümit Öztekin, “Belediyemizin bazı gelir kalemlerinde ciddi azalış var. Mesela bina inşaat harcı olarak 2016 yılının 30 Eylül tarihine kadar olan dönemde belediyemizin elde ettiği gelir yaklaşık 810 milyon liraydı. 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle bu gelir 88 milyon lirada kalmıştır” dedi.
Başkan Ümit Öztekin, köylere ciddi anlamda hizmet götürülürken, aynı köylerden neredeyse yok denilecek düzeyde gelir elde edildiğine dikkat çekerken, “Öyle ki köylerde satıp ta değerlendirebileceğimiz büyük bir arsamız bile yok. Var ama onlarda zamanında büyükşehire verilmiş”derken, 2018 de sıcak asfalt yapmayacaklarını, sathi asfalta ağırlık vereceklerini söyledi.
Elmalı Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesinde başkanlık için 500 bin lira, Destek Hizmetleri için 5 milyon 795 bin lira, Yazı İşleri için 20 bin lira, Zabıta Müdürlüğü için 40 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü için 7 milyon 300 bin lira, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü için 1 milyon 60 bin lira, Fen İşleri Müdürlüğü için 21 milyon 685 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için ise 3 milyon 600 bin liralık bütçe öngörüldü.
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