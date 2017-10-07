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Kaymakam ve başsavcıdan aşure, başkandan tarçın

İmam-Hatib Ahmet Yavuz’un girişimiyle bu yıl 10 ncu düzenlenen Sanayi Çarşısı’da bulunan Abdullah Ay Camii’nin geleneksel aşure gününe gerek protokolün, gerekse vatandaşın ilgisi büyüktü. Kaymakam Saltaş ve Başsavcı Çiçek tarafından hazır kaselere aşureler doldurulurken, başkan Öztekin‘de aşurenin olmazsa olmazı tarçın dökerek etkinliği daha da güzelleştirdiler.

07 Ekim 2017 13:07
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Elmalı Sanayi Çarşısı’ndaki Abdullah Ay Cami, geleneksel aşure gününün 10 ncusunu düzenledi. Cami İmam-Hatibi Ahmet Yavuz’un girişimiyle başlayan ve devam eden aşure gününe bu yılda protokolün ve vatandaşların ilgisi büyüktü.

 Cami imam-hatibi Yavuz, vatandaşların maddi ya da manevi desteği ile aşure gününün gerçekleştirildiğini kaydederek, destek olanlara ve davete icabet edenlere teşekkür etti.

 Sanayi Çarşısı Abdullah Ay Cami’nin geleneksel aşure gününe katılan Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve Başsavcı Abdullah Akın Çiçek bir ara aşure kazanlarının başına geçtiler. Kaymakam Saltaş ve Başsavcı Çiçek hazır kaplara aşureleri doldururken, Başkan Öztekin ise aşurenin olmazsa olmazı tarçını aşurelerin üzerine dökerek etkinliği daha da güzel ve anlamlı hale getirdiler.





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