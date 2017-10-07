ANKET
Kaymakam ve başsavcıdan aşure, başkandan tarçın
Elmalı Sanayi Çarşısı’ndaki Abdullah Ay Cami, geleneksel aşure gününün 10 ncusunu düzenledi. Cami İmam-Hatibi Ahmet Yavuz’un girişimiyle başlayan ve devam eden aşure gününe bu yılda protokolün ve vatandaşların ilgisi büyüktü.
Cami imam-hatibi Yavuz, vatandaşların maddi ya da manevi desteği ile aşure gününün gerçekleştirildiğini kaydederek, destek olanlara ve davete icabet edenlere teşekkür etti.
Sanayi Çarşısı Abdullah Ay Cami’nin geleneksel aşure gününe katılan Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve Başsavcı Abdullah Akın Çiçek bir ara aşure kazanlarının başına geçtiler. Kaymakam Saltaş ve Başsavcı Çiçek hazır kaplara aşureleri doldururken, Başkan Öztekin ise aşurenin olmazsa olmazı tarçını aşurelerin üzerine dökerek etkinliği daha da güzel ve anlamlı hale getirdiler.
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