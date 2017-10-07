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Kadın Çiftçiler Yarışıyor’da Elmalılı Şerife Özkan ikinci oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Kadın Çiftçiler Yarışıyor 2'inci Bilgi ve Kültür Yarışması”nı Gazipaşa'dan Güler Kaptanoğlu kazandı. Kaptanoğlu 15 bin liralık ödülün de sahibi olurken, yarışmanının ikincisi Elmalı Temsilcisi Şerife Özkan oldu
Kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 133 kadın çiftçi katıldı. 23 Ağustos'ta Korkuteli'nden start alan yarışmada toprağın sultanları ilk olarak bulundukları ilçenin birincisi olmak için ter döktü. 18 ilçe birincisi kadın çiftçi önce yarı finale ardından büyük finalde yarışmaya hak kazandı. 8 finalist Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'ndaki finalde birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Hasan Özlü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve çok sayıda çiftçi izledi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışma sonunda 15 bin TL'lik birincilik ödülünü Gazipaşa'dan Güler Kaptanoğlu alırken, 10 bin TL'lik ikicilik ödülünü Elmalı'dan Şerife Özkaya, 7 bin 500 TL'lik üçüncülük ödülünü ise Finike'den Hacer Kılbacak kazandı.
TARIM İNSANLIK VAR OLDUKÇA OLACAK
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, “Çiftçilik, insanlık tarihi kadar eski. İnsanlık var oldukça kıyamete kadar devam edecek önemli bir meslek. Bugün dünyanın en büyük problemi güvenli gıda ve sağlıklı beslenme. Çiftçilik ve tarım sektörünün hiçbir zaman modası geçmeyecek. Hep tarımı konuşuyor olacağız. Bu önemli konuda Büyükşehir Belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak kadın çiftçilerimiz yarışmasını düzenliyor. Bu yarışmalara katılan bütün yarışmacılarımızı bütün kadın çiftçilerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.
TOPLAM 60 BİN TL ÖDÜL
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 18 ilçeden 133 kadın çiftçinin katıldığını belirterek, “Bu ilgi için toprağın sultanlarını tebrik ediyorum. Yarışmada toplam 60 bin TL'lik ödül verilmesi aslında kadın çiftçilerin emeklerine koyduğumuz saygının sembolik bir ifadesidir. Bir kadın çiftçi demek, hem anne hem evini çekip çeviren hem de toprakta ağır bir çalışma yapan kadın demektir. Türkiye'de yediğimiz ekmekte, yemekte, kadın çiftçilerimizin yüzde 47 emeği ve hakkı vardır. Bu emek kolay ödenir bir emek değildir” diye konuştu.
BİRİNCİYE 15 BİN TL
Her alanda kadınların yanında olacaklarını vurgulayan Türel, “Onları koruyacağız ve destekleyeceğiz. İşte biz burada kadın çiftçilerimize ödül vermenin anlamının esasen bu olduğunu ifade ediyoruz. Yarışmada birinci olan kardeşimize 15 bin TL, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül veriyoruz. Medeni cesaret göstererek bu yarışmaya katılan ve finale kadar yükselerek başarı gösteren ancak ilk üçe giremeyen yarışmacılarımıza da 1000 TL mansiyon ödülü veriyoruz” dedi.
BEDAVA ELEKTRİK EBRU TÜREL'İN PROJESİ
Kadın çiftçi yarışmasının tarıma ve üreticiye verdikleri önem ve kıymetin göstergesi olduğunu belirten Başkan Türel, şunları aktardı: “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tarım üreticimize birçok farklı alanda çalışıyoruz. Çiftçilerimize tarım sulamasında bedelsiz olarak elektrik sağlanması için 2 megavat kurulu gücünde güneş enerjisi santrali kurduk. Önümüzdeki yıl bu santrallere toplamda 30 milyon TL harcamış olacağız. Güneş enerji santralleri kurarak sulama birlik ve kooperatiflerimize elektriği bedava verme fikri Ankara'daki genel başkan yardımcılığım dönemimden beri konuşulan Türkiye'de ilk ve örnek projedir. Bir Menderes Türel projesiydi. Bugün ben bu kadar kadın çiftçimizin nezdinde bir itirafta bulunmak istiyorum. Aslında bu projenin fikri sahibi çok kıymetli eşim Ebru Türel'dir. Ona bundan dolayı teşekkür ediyorum.”
KAPALI SULAMA TESİSLERİ İLE TARIMA DESTEK
Ebru Türel'in bu fikrinin devamını getirerek tarımsal sulamada büyük bir başarı sağladıklarını belirten Türel, Elmalı Yuva'da 5 bin dekar, Finike Arif- Yalnız- Gökçeyaka'da 6 bin dekar, Gazipaşa'da 160 dekar, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesinde 350 dekar, Döşemealtı Karaveliler mahallesinde 3 bin dekar, Korkuteli Beşpınar mahallesinde 1200 dekar araziye hizmet veren kapalı sistem sulama tesisleri yaparak hizmete sunduklarını kaydetti.
SOĞUK HAVA DEPOLARI YAPACAĞIZ
Bu hizmetleri Büyükşehir Yasası ile yapabilir hale geldiklerini söyleyen Başkan Türel, şöyle devam etti: “Artık Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek sulama suyundaki enerji maliyetinin düşürülmesi gerek kapalı sistem sulama sistemlerinin yapılması gibi çalışmalarla tarıma ciddi bir destek sağlanıyor. Şimdi soğuk hava depolarını yapacağız. Daha yapacağımız birçok sulama sistemi projesini de bundan sonraki süreçte başlatıyoruz. Tarım sektörü bizim için fevkalade önemli. Antalya turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti.”
BİRLİK OLUN
Tarım sorunlarını çözmenin en önemli yolunun üretici birlikleri kurmaktan geçtiğine işaret eden Başkan Menderes Türel, “Antalya'da üretici birliklerimizin, kooperatiflerimizin gelişip güçlenmesini istiyoruz. Kadın çiftçilerimiz de birliklerde kooperatiflerde daha fazla görev alsınlar. Bun yaparsak Antalya tarımın çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Kadının emek verdiği yerde mutlaka bereket vardır. Antalya tarımı kadınlar sayesinde zenginleşecektir” ifadelerini kullandı.
Yarışma sonunda dereceye girenler, ödüllerini Tarım Bakanlığı Müsteşarı Hasan Özlü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı.
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