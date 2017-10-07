Kadın Çiftçiler Yarışıyor’da Elmalılı Şerife Özkan ikinci oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Kadın Çiftçiler Yarışıyor 2'inci Bilgi ve Kültür Yarışması”nı Gazipaşa'dan Güler Kaptanoğlu kazandı. Kaptanoğlu 15 bin liralık ödülün de sahibi olurken, yarışmanının ikincisi Elmalı Temsilcisi Şerife Özkan oldu

