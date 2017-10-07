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BAYRALARDA TRAFİK KAZASI!
Bayralar Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı
07 Ekim 2017 22:21
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Bayralar'da meydana gelen kazada bir araç park halindeki traktöre çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı vatandaşın aracın camından şarampole fırladığı, bilincinin açık ancak durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma ve yaralı vatandaşların tedavisi sürüyor.
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