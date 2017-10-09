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Elmalı İlçesinde Dört Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheli Tutuklandı

06 Ekim günü A.Ö. isimli şahsın Elmalı ilçesi Toklular Mahallesindeki ikametinde bulunan (2) keçiden birisinin canlı olarak diğerinin ise kesildikten sonra başı ve işkembesi olay yerinde bırakılarak çalındığını beyan etmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 07 Ekim günü Elmalı Müzesi civarında başı boş şekilde bir adet keçinin olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, bahse konu çevrede yapılan araştırmada, Gündoğan Mahallesinde bulunan bir ikametin bahçe kısmında otlayan keçnin, çalınan keçi olduğu anlaşıldı.

09 Ekim 2017 18:02
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İkamette oturan B.A. ile yapılan görüşmede keçiyi jandarma karşısında ve müze karşısında bulduğu şeklinde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, B.A.’nın daha önce A.Ö. ile aynı mahallede ikamet ettiği, keçinin de kesin olarak müşteki A.Ö.’ye ait olduğu anlaşılması üzerine B.A.’nın tekrar alınan ifadesinde; 05 Ekim günü gece saat 23:30 sıralarında daha önceden oturduğu mahalleden tanıdığı A.Ö.’nün bahçesinde bulunan (2) adet keçiden birini orada kestiğini, diğer keçiyi de canlı olarak evine götürerek bahçeye bıraktığını, kestiği keçiye ait etlerin  de ikametinde bulunduğunu kaydetti. Sözkonusu şahıs ayrıca 06 Ekim günü gece Camiatik Mahallesinde bulunan bir ikametin önünden 3 adet halı çaldığını, yine bir ay kadar önce Topdağı mevkiinde bir ikametin önünden bir motosiklet çaldığını, motosikleti daha sonra Fethiye yolu üzerinde boş bir evin yan tarafına bıraktığını, ayrıca bir ilkokulun civarındaki  yorgancıdan (6) adet yorgan çaldığını itiraf etti.

  Şüpheli şahsın beyan ettiği hırsızlık olayları ile ilgili yapılan incelemede, müştekilerin müracaatlarının bulunduğu anlaşılmış olup, hırsızlık malzemeleri şüpheliden temin edilerek müştekilerine teslim edilmiştir.

  Şüpheli B.A. hırsızlık olayları ile ilgili hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

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