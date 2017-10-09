ANKET
Elmalı İlçesinde Dört Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheli Tutuklandı
İkamette oturan B.A. ile yapılan görüşmede keçiyi jandarma karşısında ve müze karşısında bulduğu şeklinde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, B.A.’nın daha önce A.Ö. ile aynı mahallede ikamet ettiği, keçinin de kesin olarak müşteki A.Ö.’ye ait olduğu anlaşılması üzerine B.A.’nın tekrar alınan ifadesinde; 05 Ekim günü gece saat 23:30 sıralarında daha önceden oturduğu mahalleden tanıdığı A.Ö.’nün bahçesinde bulunan (2) adet keçiden birini orada kestiğini, diğer keçiyi de canlı olarak evine götürerek bahçeye bıraktığını, kestiği keçiye ait etlerin de ikametinde bulunduğunu kaydetti. Sözkonusu şahıs ayrıca 06 Ekim günü gece Camiatik Mahallesinde bulunan bir ikametin önünden 3 adet halı çaldığını, yine bir ay kadar önce Topdağı mevkiinde bir ikametin önünden bir motosiklet çaldığını, motosikleti daha sonra Fethiye yolu üzerinde boş bir evin yan tarafına bıraktığını, ayrıca bir ilkokulun civarındaki yorgancıdan (6) adet yorgan çaldığını itiraf etti.
Şüpheli şahsın beyan ettiği hırsızlık olayları ile ilgili yapılan incelemede, müştekilerin müracaatlarının bulunduğu anlaşılmış olup, hırsızlık malzemeleri şüpheliden temin edilerek müştekilerine teslim edilmiştir.
Şüpheli B.A. hırsızlık olayları ile ilgili hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.
|