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Protokol- hükümlü elele verdi, Sanayideki camiyi çiçeklendirdi

Elmalı cezaevinde kalan mahkumlar zaman zaman toplum yararına oldukça güzel hizmetlere de imza atıyorlar.

10 Ekim 2017 09:45
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Elmalı cezaevinde kalan mahkumlar zaman zaman toplum yararına oldukça güzel hizmetlere de imza atıyorlar. Geçtiğimiz cuma günü Sa-nayi Çarşısı’nda bulunan Abdullah Ay Camii’nin bahçesine Elmalı Kaymakamı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı ve müdürü ile birlikte gül fidanları diken mahkumlar, sadece gül fidanları dikmeyerek mevcut ağaçlarında bakımını yaptılar. 





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