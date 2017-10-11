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Tan, yeni dönemde Göller Bölge Birliği yönetimine ya da denetimine girer mi ?

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan’ın, Antalya merkez ve ilçelerde bulunan kredi ve kefalet kooperatifleri başkan ve yöneticileri ile arası son derece iyi.

11 Ekim 2017 13:07
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan’ın, Antalya merkez ve ilçelerde bulunan kredi ve kefalet kooperatifleri başkan ve yöneticileri ile arası son derece iyi. Merkez ve ilçelerdeki kredi ve kefalet kooperatiflerinin bir üst birliği olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Göller Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural’la da son derece samimi ve sıcak bir dostluk resmi çizen Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan’ın, önümüzdeki dönemde Bölge Birliği yönetimine ya da denetimine girip-girmeyeceği merak edilirken, girmesi konusunda özellikle birçok ilçe kredi kooperatifi başkan ve yöneticisinden baskı geliyor.





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