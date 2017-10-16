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Türel gönderdi, Öztekin dağıttı
Büyükşehir Belediyesine ait seyyar aşevi tırı bugün Elmalı Yeşil Cami önündeydi.
16 Ekim 2017 19:51
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Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından gönderilen seyyar aşevinde pişirilen aşure bizzat Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin tarafından kadın-erkek, yaşlı - genç, öğrenci- emekli 2 binden fazla Elmalılıya ikram edildi.
Başkan Öztekin tarafından bol kepçe doldurulan aşure Elmalılılar tarafından afiyetle yenirken, vatandaşlar “Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile Elmalı Belediye Başkanımız Ümit Öztekin’e teşekkür ederiz. Büyükşehir ile Elmalı Belediyesi arasındaki uyum aşure gibi tatlı bir halde devam ediyor. Nazar değecek diye korkuyoruz” dediler
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