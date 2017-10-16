Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Türel gönderdi, Öztekin dağıttı

Büyükşehir Belediyesine ait seyyar aşevi tırı bugün Elmalı Yeşil Cami önündeydi.

16 Ekim 2017 19:51
Yorum Sayısı :0  

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından gönderilen seyyar aşevinde pişirilen aşure bizzat Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin tarafından kadın-erkek, yaşlı - genç, öğrenci- emekli 2 binden fazla Elmalılıya ikram edildi. 

Başkan Öztekin tarafından bol kepçe doldurulan aşure Elmalılılar tarafından afiyetle yenirken, vatandaşlar “Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile Elmalı Belediye Başkanımız Ümit Öztekin’e teşekkür ederiz. Büyükşehir ile Elmalı Belediyesi arasındaki uyum aşure gibi tatlı bir halde devam ediyor.  Nazar değecek diye korkuyoruz” dediler





Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Türel gönderdi, Öztekin dağıttı
Tan, yeni dönemde Göller Bölge Birliği yönetimine ya da denetimine girer mi ?
Protokol- hükümlü elele verdi, Sanayideki camiyi çiçeklendirdi
Elmalı İlçesinde Dört Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheli Tutuklandı
BAYRALARDA TRAFİK KAZASI!
Kadın Çiftçiler Yarışıyor’da Elmalılı Şerife Özkan ikinci oldu
Kaymakam ve başsavcıdan aşure, başkandan tarçın
Elmalı Belediyesi’nde “tasarruf” dönemi başlıyor
Elmalı birincisi, "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" finalinde
İnek çalanlardan biri yakalandı



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.