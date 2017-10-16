Türel gönderdi, Öztekin dağıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından gönderilen seyyar aşevinde pişirilen aşure bizzat Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin tarafından kadın-erkek, yaşlı - genç, öğrenci- emekli 2 binden fazla Elmalılıya ikram edildi.