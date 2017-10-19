Elmalı Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar üşüyor

Her ne kadar Antalya’da yazdan kalma günler yaşanırken, özellikle gündüz saatlerinde sıcak hava insanları bunaltıyor. Elmalı gibi yayla olarak adlandırılan ilçeler için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Ama güneş kaybolduğu zaman yine özellikle yayla ilçelerde hava sıcaklığı hissedilir derece de azalıyor. Her ne kadar kaloriferli binalarda kaloriferler ortak bir karar alınamadığı için yanmasa da, müstakil binalarda oturan Elmalılılar sabah saatlerinde ya da akşam hava karardıktan sonra soba ya da kat kaloriferlerini yakarak ısınmaya çalışıyorlar.

Elmalı Devlet Hastanesi’nde de kaloriferler yanmıyor. Hastanede yatarak tedavi gören hasta ve refaketçileri sıkı giyinmelerine rağmen gecenin ilerleyen vakitlerinde üşüyorlar. Hastanın üzerine birkaç battaniye örtülerek üşümelerinin önüne geçilmeye çalışılırken, bazı hasta refakatçileri ise küçük ısıtıcılarla gerek hastalarının gerekse kendilerini soğuktan korumaya çalışıyorlar.

Elmalı Devlet Hastanesi’nin konum itibariyle tepe üzerinde olduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, bu nedenle ilçe merkezine göre hava sıcaklığının 3-5 derece daha az olduğunu kaydederek, “Antalya’dan bakıp Antalya’nın havasına göre Elmalı Devlet Hastanesi’nin kaloriferlerinin yanmasına karar veriliyorsa büyük bir hata yapılıyor. Yok bu konuda insiyatif hastane başhekimindeyse o zaman sayın başhekim hastalara ya da refaketçilerinin bu konudaki seslerini duysun. Tedavi olmak için hastaneye yatan bazı hasta ve refekatçisi üşütmüş bir halde hastaneden ayrılıyor” uyarısında bulundular.