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Elmalılı Kadın Çiftçi Habibe Taşgın plaketini Emine Erdoğan ve Bakan Fakıbaba’dan aldı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve BATEM-Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen Kadın Çiftçilerimizle Lavanta Kokulu Antalya isimli proje ile 22 proje arasından seçilerek ödül almaya hak kazanan Elmalılı Bayan Çiftçi Hanife Taşgın ödülünü Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katıldığı törende teslim aldı.

19 Ekim 2017 18:29
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Tarımın içinde en çok var olan ancak tarımsal yeniliklerden en geç haberdar
olan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için kaynakları daha etkin
yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak
amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü
Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri koordinasyonuyla uygulanan “Kadın Çiftçiler
Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı kapsamında Elmalı ilçesinden Kadın
Hanife Taşgın ödüle layık görüldü.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve BATEM-Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen ; "Kadın Çiftçilerimizle Lavanta Kokulu
Antalya" isimli proje ile 22 proje arasından seçilerek ödül almaya hak kazanan
Taşgın ödülünü Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba' nın katıldığı törende teslim aldı.

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Kadın çiftçi
Hanife Taşgın’a " Antalya pek çok konuda her zaman önde. Bu projemizle siz
ödüle layık görüldünüz. Sizi kutluyorum. Ama bizim temennimiz diğer kadın
çiftçilerimize örnek olmanız ve bu projeyi ve öğrendiklerinizi diğer kadın
çiftçilerimize anlatmamız" dedi.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, kadın çiftçi Hanife Taşgın'ı tebrik ederek,
projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Ünlü şöyle devam etti, İl
Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışmanın başarı getirdiğini ve yaptıkları AR-
GE çalışmaları ile yenilikleri üreticilerle buluşturma noktasında iş birliğinin çok
önemli olduğunu söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, " Girişimci Kadın
Çiftçiler Ödül Töreni sonrası Antalya standını ziyaret ederek ürünleri inceledi.
Geçtiğimiz yılki ödül töreninde de Kumluca ve Elmalı ilçelerinden Habibe
Akıncı ile Duygu Kaplan farklı projerle ödül almıştı.

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