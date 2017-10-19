Elmalılı Kadın Çiftçi Habibe Taşgın plaketini Emine Erdoğan ve Bakan Fakıbaba’dan aldı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve BATEM-Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen Kadın Çiftçilerimizle Lavanta Kokulu Antalya isimli proje ile 22 proje arasından seçilerek ödül almaya hak kazanan Elmalılı Bayan Çiftçi Hanife Taşgın ödülünü Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katıldığı törende teslim aldı.

Tarımın içinde en çok var olan ancak tarımsal yeniliklerden en geç haberdar

olan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için kaynakları daha etkin

yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak

amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü

Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri koordinasyonuyla uygulanan “Kadın Çiftçiler

Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı kapsamında Elmalı ilçesinden Kadın

Hanife Taşgın ödüle layık görüldü.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve BATEM-Batı Akdeniz Tarımsal

Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen ; "Kadın Çiftçilerimizle Lavanta Kokulu

Antalya" isimli proje ile 22 proje arasından seçilerek ödül almaya hak kazanan

Taşgın ödülünü Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan ve Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba' nın katıldığı törende teslim aldı.

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Kadın çiftçi

Hanife Taşgın’a " Antalya pek çok konuda her zaman önde. Bu projemizle siz

ödüle layık görüldünüz. Sizi kutluyorum. Ama bizim temennimiz diğer kadın

çiftçilerimize örnek olmanız ve bu projeyi ve öğrendiklerinizi diğer kadın

çiftçilerimize anlatmamız" dedi.