Yüreğimiz ağzımıza geldi !

Organize Sanayi Bölgesi’nden, Elmalı İlçesinde bulunan Büyükehir Belediyesi Şirketi Antepe’ye ait Asfalt Üretim Tesislerine sıkıştırılmış gaz taşıyan bir kamyon, tesislere çok az bir mesafe kala kavşakta devrildi.