Yüreğimiz ağzımıza geldi !

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Organize Sanayi Bölgesi’nden, Elmalı İlçesinde bulunan Büyükehir Belediyesi Şirketi Antepe’ye ait Asfalt Üretim Tesislerine sıkıştırılmış gaz taşıyan bir kamyon, tesislere çok az bir mesafe kala kavşakta devrildi.
23 Ekim 2017 18:14
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Organize Sanayi Bölgesi’nden, Elmalı İlçesinde bulunan Büyükehir Belediyesi Şirketi Antepe’ye ait Asfalt Üretim Tesislerine sıkıştırılmış gaz taşıyan bir kamyon, tesislere çok az bir mesafe kala kavşakta devrildi.
Hüseyin Eryılmaz idaresindeki 34 GH 5453 plakalı tır, Elmalı-Finike karayolu üzerinde Büyükşehir Asfalt Üretim Tesislerinin yanısıra, Elmalı Belediyesi Kum-Çakıl Ocağı ile Beton Tesisleri ve Halin bulunduğu bölgeye ulaşan kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte devrildi. Kazada içinde sıkıştırılmış gaz bulunan tanklardan bazılarında kaçak oluşurken, Elmalı Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yol araç trafiğine kesildi, polisler yaya geçişlerine de izin vermedi.
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