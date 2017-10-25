Akşener'in İyi Parti'sinde Kurucular arasında 4 Antalyalı
Merak Akşener'in "İyi Partisi" kuruldu. Yeni Partinin kurulması öncesinde oldukça yoğun mesai harcayan Elmalılı Ahmet Aydın'ın "İyi Parti" nin MYYK'da görev alması bekleniyor. "İyi Parti" nin İl Başkanlığı için gündemde olan iki isimden biri de Ahmet Aydın.
25 Ekim 2017 13:20
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Meral Akşener’in yeni partisi “İyi Parti” adıyla, “Türkiye İyi Olacak” sloganıyla kuruldu. İyi Parti’nin Kurucular Listesinde Antalya’dan Akdeniz Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan Ayşegül Doğrucan’ı da dahil edersek 4 isim bulunuyor. Bir ayağı Korkuteli, bir ayağı Döşemealtı ilçesinde olan Feridun Bahşi, aynı zamanda Genel Başkan Meral Akşener’in avukatlarından biriydi. Bir diğer Antalyalı, Serik ilçesinden Mesut Yılmaz. İyi Parti’nin kurucular kurulunda görev alan bir diğer Antalyalı isim ise MHP Antalya eski merkez ilçe başkanı ve üst kurul delegeliğinden istifa eden Musa Ertugan. Ertugan aynı zamanda Milliyetçi Meslek Adamları Birliği(MİLMAB) Başkanı.
İyi Parti’nin kurulması sırasında aktif görev alan Elmalılı Ahmet Aydın’ın ise MKYK’de görev alması bekleniyor.
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