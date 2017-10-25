Akşener'in İyi Parti'sinde Kurucular arasında 4 Antalyalı

Merak Akşener'in "İyi Partisi" kuruldu. Yeni Partinin kurulması öncesinde oldukça yoğun mesai harcayan Elmalılı Ahmet Aydın'ın "İyi Parti" nin MYYK'da görev alması bekleniyor. "İyi Parti" nin İl Başkanlığı için gündemde olan iki isimden biri de Ahmet Aydın.