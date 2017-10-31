Kaymakam Saltaş’tan, muhtarlara “ince ayar”

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, gerçekleştirilen huzur toplantısında yaptığı konuşmada muhtarlara tatlı-sert uyarılarda bulundu. Saltaş, “siz eğer köyünüzdeki, mahallenizdeki insanları tanımıyorsanız, bilmiyorsanız zaten sıkıntı orada başlıyor. Vatandaş gelmiş ama sizin haberiniz yok. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. O zaman neden muhtarlık yapıyoruz. ‘Ben serada çalışıyordum, haberim yoktu.’ Ben bunu kabul edemem” dedi.

“Cumhurbaşkanımız da söyledi, siz eğer köyünüzdeki, mahallenizdeki insanları tanımıyorsanız, bilmiyorsanız zaten sıkıntı orada başlıyor” diyen ve düzenlenen “huzur toplantısında” bir konuma yapan Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, muhtarlara tatlı- sert uyarıda bulundu.



Muhtarların aynı zamanda birer kamu görevlisi olduğunu kaydeden Kaymakam Saltaş, “vatandaş gelmiş ama sizin haberiniz yok. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. O zaman neden muhtarlık yapıyoruz. ‘Ben serada çalışıyordum, haberim yoktu.’ Ben bunu kabul edemem. Siz kamu görevlisisiniz. Bu konuda bize yardımcı olacaksınız. Köyünüze kim giriyor kim çıkıyor, yabancı uyruklu mudur, hırlı mıdır hırsız mıdır bunları ilk önce siz bileceksiniz. Tanımadığınız insanlar varsa bize bildirin” dedi.



Muhtarların polis ve jandarmaya anında ulaşmak, bölgelerindeki bazı olaylardan haberdar ediimek için WhatsApp hattı kurulduğunu hatırlatan Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş şunları söyledi:



“Bir telefona bakıyor. ‘Amirim şurada yabancı bir şahıs var, bunu tanımıyorum. Hareketlerinden şüphelendim. Terör örgütü mensubu olabilir.’ Telefon açın, whatsapp’tan bildirin. Daeş Pkk’nın ya da bir başka terör örgütü Elmalı’ya gelebilirler, gelmezler demeyin. Ses getirecek eylemler yapmayı planlıyorlar, her yer olabilir. Elmalı da onlar için Antalya’dır. Televizyonların WhatsApp ihbar hatları var, buradan attığınız bir fotoğrafla direkt ülkenin gündemine yerleşebiliyorsunuz. “



O TUTANAKTA İMZANIZI GÖRECEĞİM



Muhtarlardan her hafta köyündeki, mahallesindeki okullara gitmelerini isteyen Kaymakam Saltaş, “ Her okulun birer güvenlik görevlisi var. Haftada bir, 15 günde bir okulların risk durumlarına göre toplantı yapacaksınız. Toplantı sonucunda birer tutanak hazırlanacak ve ben o tutanakta muhtarların da imzasını görmek istiyorum. ‘İşim vardı, gidemiyorum.’ Bunu kabul etmiyorum. Benim kolluk kuvvetim gidiyorsa, okul müdürü, okul aile başkanı oradaysa muhtarım da orada olacak. Okulda ya da çevresinde başı boş dolaşan insanları kesinlikle istemiyoruz. Bir şey satıyor, hamburger satıyor bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakanlığın bu konuda ciddi talimatları var” diye konuştu.



Huzur toplantılarının, mahalle toplantılarının devam edeceğini kaydeden Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş şunları söyledi: