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Koskocaman Elmalı’da başka yer bulamadılar !

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Elmalı Ziraat Odası arasında protokol imzalayan ve oda üyeleri/ortakları ile birinci derece yakınlarının hastanelerinde sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmasını sağlayan Korkuteli’deki özel bir hastanenin, yaptığı anlaşmaları duyurmak için bastığı ilanları tarihi Ömer Paşa Camii’nin avlusunda bulunan yine tarihi özelliğe sahip medresenin revakları tutan kolonlara asması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

02 Kasim 2017 11:33
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası  ile Elmalı Ziraat Odası arasında protokol imzalayan ve oda üyeleri/ortakları ile birinci derece yakınlarının hastanelerinde sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmasını sağlayan Korkuteli’deki özel bir hastanenin, yaptığı anlaşmaları duyurmak için bastığı ilanları tarihi Ömer Paşa Camii’nin avlusunda bulunan yine tarihi özelliğe sahip medresenin revakları tutan kolonlara asması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. 
Yapılanın “tarihe saygısısızlık” olduğunu kaydeden vatandaşlar, bir süre önce restore edilen medresenin duvarlarının ilan panosuna döndüren hastane ile ilgili gerekli cezai işlemin uygulanmasını istediler.   

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