Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Özel Medi Yaşam Hastanesi: Üzüldük, daha hassas olacağız

Gazetemizde yayınlanan "Koskocaman Elmalı'da Başka Yer Bulamadılar" başlıklı haberimiz üzerine Özel Medi Yaşam Hastanesi Müdürü Muhammet Mustafa Köse, Elmalılılardan özür diledi ve bilgileri dışında gelişen bu olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını kaydetti.
Köse'nin açıklaması şöyle:

03 Kasim 2017 10:34
Yorum Sayısı :0  

Gazetemizde yayınlanan "Koskocaman Elmalı'da Başka Yer Bulamadılar" başlıklı haberimiz üzerine Özel Medi Yaşam Hastanesi Müdürü Muhammet Mustafa Köse, Elmalılılardan özür diledi ve bilgileri dışında gelişen bu olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını kaydetti.


Köse'nin açıklaması şöyle:


"Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Elmalı Ziraat Odası ile hastanemiz arasında imzalanan “Sağlıkta İndirim Protokolü” çalışmalarını duyurmak amacı ile hazırlattığımız afişlerin Elmalı ilçemizde dağıtılması ve asılması ile ilgili anlaştığımız dağıtım firması tarafından; Afişlerin tarihi Ömer Paşa Camii kolonlarına asıldığını gazetenizde yayınlanan haber aracılığı ile öğrendik. Biraz öncede söylediğimiz gibi afiş ve broşürlerimiz anlaşmalı firmalarımız tarafından dağıtılmakta; maalesef bilgimiz dışında bizi de çok üzen bir uygulama olmuş. Tarihimize ve tarihi eserlerimize gerekli saygının gösterilmesi, sahiplenilmesi konusunda hepimizin hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanan bu olayın bizleri de çok üzdüğünü ve bundan sonraki çalışmalarımızda daha hassas olacağımızın Elmalı Halkı tarafından bilinmesini isteriz. "

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Özel Medi Yaşam Hastanesi: Üzüldük, daha hassas olacağız
Koskocaman Elmalı’da başka yer bulamadılar !
Kaymakam Saltaş’tan, muhtarlara “ince ayar”
Akşener'in İyi Parti'sinde Kurucular arasında 4 Antalyalı
Yüreğimiz ağzımıza geldi !
Elmalılı Kadın Çiftçi Habibe Taşgın plaketini Emine Erdoğan ve Bakan Fakıbaba’dan aldı
Elmalı Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar üşüyor
Türel gönderdi, Öztekin dağıttı
Tan, yeni dönemde Göller Bölge Birliği yönetimine ya da denetimine girer mi ?
Protokol- hükümlü elele verdi, Sanayideki camiyi çiçeklendirdi



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.