Özel Medi Yaşam Hastanesi: Üzüldük, daha hassas olacağız

Gazetemizde yayınlanan "Koskocaman Elmalı'da Başka Yer Bulamadılar" başlıklı haberimiz üzerine Özel Medi Yaşam Hastanesi Müdürü Muhammet Mustafa Köse, Elmalılılardan özür diledi ve bilgileri dışında gelişen bu olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını kaydetti. Köse'nin açıklaması şöyle:

Gazetemizde yayınlanan "Koskocaman Elmalı'da Başka Yer Bulamadılar" başlıklı haberimiz üzerine Özel Medi Yaşam Hastanesi Müdürü Muhammet Mustafa Köse, Elmalılılardan özür diledi ve bilgileri dışında gelişen bu olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını kaydetti.



Köse'nin açıklaması şöyle: