ANKET
Özel Medi Yaşam Hastanesi: Üzüldük, daha hassas olacağız
Köse'nin açıklaması şöyle:
Gazetemizde yayınlanan "Koskocaman Elmalı'da Başka Yer Bulamadılar" başlıklı haberimiz üzerine Özel Medi Yaşam Hastanesi Müdürü Muhammet Mustafa Köse, Elmalılılardan özür diledi ve bilgileri dışında gelişen bu olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını kaydetti.
Köse'nin açıklaması şöyle:
"Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Elmalı Ziraat Odası ile hastanemiz arasında imzalanan “Sağlıkta İndirim Protokolü” çalışmalarını duyurmak amacı ile hazırlattığımız afişlerin Elmalı ilçemizde dağıtılması ve asılması ile ilgili anlaştığımız dağıtım firması tarafından; Afişlerin tarihi Ömer Paşa Camii kolonlarına asıldığını gazetenizde yayınlanan haber aracılığı ile öğrendik. Biraz öncede söylediğimiz gibi afiş ve broşürlerimiz anlaşmalı firmalarımız tarafından dağıtılmakta; maalesef bilgimiz dışında bizi de çok üzen bir uygulama olmuş. Tarihimize ve tarihi eserlerimize gerekli saygının gösterilmesi, sahiplenilmesi konusunda hepimizin hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanan bu olayın bizleri de çok üzdüğünü ve bundan sonraki çalışmalarımızda daha hassas olacağımızın Elmalı Halkı tarafından bilinmesini isteriz. "
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