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Meclis, Dokuzgöller’in 1,5 milyon nakit kredisi kullanmasını kabul etti

Elmalı Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Başkan Ümit Öztekin, hain saldırı sonucu hayatlarını kaybeden askerlerimiz ile koruyuculara rahmet, ailelerine ve Türk Milleti’ne ise başsağlığı dileyerek bir kez daha PKK ile diğer terör örgütlerini kınadı. Başkanı Ümit Öztekin, geride bıraktığımız Cumhuriyet Bayramı’nda kontrol etmek için çatıya çıkan ve çatının çökmesi sonucu düşerek yaralanan CHP’li Meclis Üyesi Hıdır Ayhan’a da “geçmiş olsun” dedi.

06 Kasim 2017 13:24
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Gündem dışı başka söz alan olmayınca meclisin gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. “Belediye iştiraki olan Elmalı Dokuzgöller İnşaat Gıda Tarım Enerji Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ ne 1.500.000,00 TL Kredi Hesabı açılmasının görüşülmesi” ile ilgili gündem maddesi öncesinde meclis üyelerine bazı bilgileri aktaran Başkan Ümit Öztekin, daha önce aynı yer için istenilen ve meclis üyeleri tarafından da çekme ve kulllanma yetkisi verilen 600 bin liralık kredinin kullanılmadığını, şirketinde de bir kuruş kredi borcunun olmadığını belirtti. 


600 bin liralık kredinin kullanılmaması nedenini bankaların gayrimenkul teminatı istemesine bağlayan Öztekin, “Şu anda Elmalı’mıza  kamu kurumları büyük yatırım yapmaktadırlar. Bir yandan Korkuteli-Elmalı-Finike karayolu, diğer yandan Bozuyük’e yapılan  kapalı cezaevi inşaatı, Yuva’daki 14-15 milyon lira bedelli taşkın önleme projesi, Dsİ tarafından sanayi çarşısı önünde büyük bir dere ıslah çalışması yapılan çalışmalardan birkaçı. Bu çalışmaları yapan müteahhitler beton ihtiyacını belediyemiz şirketi Dokuzgöller’den sağlamakta. Bu satışlarımızı çek karşılığında vadeli yapıyoruz. Bunun nedeni ise o işleri yapan firmalara devletin hakedişleri ödeme şekli. Mesela şu anda elimizde 3 milyon 491 bin liralık çek bulunuyor. Çekler sağlam olmasına karşın çimento peşin parayla alınıyor, işçilerin maaşları var. 


Dokuzgöller, Antalya’nın sayılı şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şu anda cirosu 25 milyon  lira, yıl sonuna kadar bu rakam 30 milyon lirayı bulacaktır. Bu şirketin limited olarak kalması pek de doğru olmaz.  Bu şirketin anonim şirkete çevrilmesi lazım. Bu konuda gereken karar alınmıştır. A.Ş olduktan sonra 5 kişilik bir yönetim kurulu oluşacaktır. Bu kurulda Ak Partili meclis üyelerimizin yanısıra CHP’li, MHP’li ve bağımsız meclis üyelerimizin de yer almasını arzulamaktayım. 


Beton tesislerine 3 milyonluk yatırım yapılmıştır. Toplam 7, 5 milyonluk mal varlığı, kamu kurumlarına iş yapan müteahhitlerden ayrı piyasadan da 4 milyon 10 bin alacağımız var  Şirketin borcu yaklaşık 4 milyon  637 bin liradır. Teminat olarak kullandığımız başka kurumların kasasında bekleyen  önemli bir miktarda para da bir köşede durmaktadır. 1 milyon 500 bin liralık krediyi  nakit ihtiyacımız oldukça kullanacağız. Bu 1,5 milyon değil 1 milyon lira da olabilir” dedi.


Başkan Ümit Öztekin’in açıklamasının ardından oybirliği ile Belediye iştiraki olan Elmalı Dokuzgöller İnşaat Gıda Tarım Enerji Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ ne 1.500.000,00 TL Kredi Hesabı açılmasın ile ilgili gündem maddesi kabul edildi.

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