Elmalı ile ilgili gündem maddeleri Büyükşehir Meclisi’nden Ak Partilililerin oyları ile geçti

Sağlıklı Kenler Birliği seçimi nedeniyle Antalya dışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yerine Mesut Kocagöz’ün başkanlığında dün toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Elmalı ile ilgili gündem maddeleri ilgil, komisyondan geldiği şekliyle Ak Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Büyükşehir Meclisi’nde kabul edilen gündem maddeleri şunlar:

Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 205 ada 52, 53 parseller, 464 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 465 ada 1, 5, 6 parsellerdeki 10 m’lik yaya yolunun batıya kaydırılarak mevcut kadastral yolu ortalayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 76 ada ve çevresinde yer alan 10 m’lik taşıt yolunun mevcut kadastral yolu ortalayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 273 ada 1 parsel ile 274 ada 4 parsel arasındaki 10 m’lik yaya yolunun mevcut kadastral yolu ortalayacak şekilde geçirilmesi ve yakın çevresindeki ada kenarlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile reddedilen, Elmalı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.