Başkan Tan : İsteyene 200, isteyene 500

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, görevi devir aldıkları zaman ortaklarına kredi veremeyen kooperatifin bugün isteyen ortağa 200, isteyen ortağa ise 500 bin lira kredi verir hale geldiğini kaydetti.

Kooperatifin bugünkü konumuna gelmesinden dolayı yönetim kurulu arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, “Biz 1200 ortaklı büyük bir aileyiz”dedi.

300 kredi ve kefalet kooperatifinden içinde Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin de bulunduğu 80’inin 2 nci sınıfa indiğini kaydeden Başkan Tan, hedeflerinin daha da aşağılara inmek olduğunu kaydederek, “Kooperatifler bir aşağı sınıfa düştükçe başarılı olmuş olur. Sizin takip oranınız ne kadar azsa o kadar başarılısınızdır. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz” derken, 200 bin lira limitli kredinin 5 yıl vadeli olduğunu, 500 bin liralık kredinin ise dükkan ya da ticari araç alımı için kullandırıldığını sözlerine ekledi.