Mehmet Ordu :Çatalçeşme ve Pınarbaşı’ndan gelen temiz su değerlendirilmeli

Bir dönem İl Genel Meclisi üyeliği, bir dönemde Elmalı Ziraat Odası Başkanlığı yapan Mehmet Ordu, ASAT ve Elmalı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hanönü Caddesi’ndeki kanalizasyon sisteminin yenilenmesi çalışmaları sırasında Çatalçeşme’den gelen ve oldukça gür olan temiz suyun ortaya çıktığını, bu suyun kesinlikle mevcut kanalizasyon sistemine dahil edilmemesini istedi.

Çatalçeşme’den çıkan suyun Ömer Deniz döneminde Hanönü Caddesi ortasındaki parkta bulunan havuzun yanısıra Top Dağı Şelalesinin suyunu karşıladığını hatırlatan Mehmet Ordu, Çatalçeşme’den çıkan suyla Beydeğirmeni mevkiine kadar olan bölgedeki bağ ve bahçelerin rahatça sulanabileceğini kaydederek şunları söyledi:

“Bir zamanlar Beydeğirmeni mevkiine kadar tüm bağ ve bahçeler Çatalçeşme’den gelen suyla sulanabiliyordu. Keza Çatalbaşı ile Pınarbaşı’nın birleşmesiyle oluşan su ile de Dua yokuşu, Kapalı spor salonu arkası ve Tahinci’nin oraya kadar geniş bir alan sulanıyordu. Bugün Beydeğirmeni ismi nereden geliyor. Bir zamanlar orada bulunan değirmenden. Bu değirmenin suyu da Çatalçeşme’den sağlanıyordu. Basit ve ucuz bir proje ile gerek Çatalçeşme, gerekse Pınarbaşı suyu bir yerde toplanıp, kapalı sitem bir şekilde dağıtılırsa yapılan masrafta kısa sürede karşılanmış olur.”



