Elmalı’da 1068 elektrik sayacı dışarıya alınıyor

Elektrik sayaçlarının dışarıya alınması çalışmasında işyeri sahiplerine herhangi bir külfet yüklenmeyecek. CK Akdeniz Elmalı, sayaçların dışarı alınması işini ihaleye çıkartırken çalışmaların yılsonuna kadar bitirilmesi amaçlanıyor

Bir yandan elektrik sayaçlarının anında ve kolay okunabilmesi, diğer yandan olası risklerin önlenmesi amacıyla Elmalı’da 1068 işyerinin elektrik sayaçlarının dışarıya alınması çalışması başlatıldı. CK Elmalı tarafından 1068 işyerine ait elektrik sayacının dışarıya alınması işi ihaleye çıkartılırken, Yakalı Elektrik ile Özuğur Elektrik işin yüklenicileri oldu.



Elektrik sayaçlarının dışarıya alınmasıyla beraber işyerinin kapalı olmasından dolayı kullanılan elektriğin okunamaması sorunu ortadan kalkıyor. Bunun yanında can ve mal açısından ciddi risk taşıyan eski tip sayaçlarında değişmesine imkan sağlanıyor.