ANKET
Elmalı’da 1068 elektrik sayacı dışarıya alınıyor
Bir yandan elektrik sayaçlarının anında ve kolay okunabilmesi, diğer yandan olası risklerin önlenmesi amacıyla Elmalı’da 1068 işyerinin elektrik sayaçlarının dışarıya alınması çalışması başlatıldı. CK Elmalı tarafından 1068 işyerine ait elektrik sayacının dışarıya alınması işi ihaleye çıkartılırken, Yakalı Elektrik ile Özuğur Elektrik işin yüklenicileri oldu.
Elektrik sayaçlarının dışarıya alınmasıyla beraber işyerinin kapalı olmasından dolayı kullanılan elektriğin okunamaması sorunu ortadan kalkıyor. Bunun yanında can ve mal açısından ciddi risk taşıyan eski tip sayaçlarında değişmesine imkan sağlanıyor.
Uygulamanın kullanılan ya da kullanılmayan tüm işyerleri ve depolar için geçerli olduğu kaydedilirken, sayacın dışarıya taşınması işlemi için vatandaşından cebinden de para çıkmayacak.
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