Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı’da 1068 elektrik sayacı dışarıya alınıyor

Elektrik sayaçlarının dışarıya alınması çalışmasında işyeri sahiplerine herhangi bir külfet yüklenmeyecek. CK Akdeniz Elmalı, sayaçların dışarı alınması işini ihaleye çıkartırken çalışmaların yılsonuna kadar bitirilmesi amaçlanıyor

29 Kasim 2017 23:30
Yorum Sayısı :0  

Bir yandan elektrik sayaçlarının anında ve kolay okunabilmesi, diğer yandan olası risklerin önlenmesi amacıyla Elmalı’da 1068 işyerinin elektrik sayaçlarının dışarıya alınması çalışması başlatıldı. CK Elmalı tarafından 1068 işyerine ait elektrik sayacının dışarıya alınması işi ihaleye çıkartılırken, Yakalı Elektrik ile Özuğur Elektrik işin yüklenicileri oldu.

 
Elektrik sayaçlarının dışarıya alınmasıyla beraber işyerinin kapalı olmasından dolayı kullanılan elektriğin okunamaması sorunu ortadan kalkıyor. Bunun yanında can ve mal açısından ciddi risk taşıyan eski tip sayaçlarında değişmesine imkan sağlanıyor. 


Uygulamanın kullanılan ya da kullanılmayan tüm işyerleri ve depolar için geçerli olduğu kaydedilirken, sayacın dışarıya taşınması işlemi için vatandaşından cebinden de para çıkmayacak. 

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Davulcuya bahşiş Akar’dan
Elmalı Tarım Kredi, zor gününde çiftçinin yanında
Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık
Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı
Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı
Elmalı’nın ana arterine kendini bilmez sürücüler için hız kesiciler
Elmalı bu mevsimde de güzel !
Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu Öğrencilerinden tiyatro ve keman gösterisi
İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği
Yusuf Önertoy'da Mevlid-i Nebi etkinliği



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.