Elmalı'da Hava
ANKET
Hanönü’nde çalışmalar sonlanmak üzere
ASAT tarafından altyapı, Elmalı Belediyesi tarafından ise üstyapı çalışmaları yapılan Ömer paşa Camii önündeki kavşaktan, belediyenin yeni kamu hizmet binasına kadar olan bölümde çalışmalar sonlanmak üzere
29 Kasim 2017 23:48
Yorum Sayısı :0
ASAT tarafından altyapı, Elmalı Belediyesi tarafından ise üstyapı çalışmaları yapılan Ömer paşa Camii önündeki kavşaktan, belediyenin yeni kamu hizmet binasına kadar olan bölümde çalışmalar sonlanmak üzere. kanalizasyon ve içmesuyu hatları yenilenen bölgedeki çalışmalar Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in duyarlılığı ve yakın takibi ile hızlanırken, ASAT’ın çekilmesiyle beraber Elmalı Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin devreye gireceği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilen çalışmalarda sona gelinmesi bölge esnafını da sevindiriyor.
|
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar