Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Hanönü’nde çalışmalar sonlanmak üzere

ASAT tarafından altyapı, Elmalı Belediyesi tarafından ise üstyapı çalışmaları yapılan Ömer paşa Camii önündeki kavşaktan, belediyenin yeni kamu hizmet binasına kadar olan bölümde çalışmalar sonlanmak üzere

29 Kasim 2017 23:48
Yorum Sayısı :0  

ASAT tarafından altyapı, Elmalı Belediyesi tarafından ise üstyapı çalışmaları yapılan Ömer paşa Camii önündeki kavşaktan, belediyenin yeni kamu hizmet binasına kadar olan bölümde çalışmalar sonlanmak üzere. kanalizasyon ve içmesuyu hatları yenilenen bölgedeki çalışmalar Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in duyarlılığı ve yakın takibi ile hızlanırken, ASAT’ın çekilmesiyle beraber Elmalı Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin devreye gireceği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilen çalışmalarda sona gelinmesi bölge esnafını da sevindiriyor.





Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Davulcuya bahşiş Akar’dan
Elmalı Tarım Kredi, zor gününde çiftçinin yanında
Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık
Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı
Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı
Elmalı’nın ana arterine kendini bilmez sürücüler için hız kesiciler
Elmalı bu mevsimde de güzel !
Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu Öğrencilerinden tiyatro ve keman gösterisi
İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği
Yusuf Önertoy'da Mevlid-i Nebi etkinliği



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.