Hanönü’nde çalışmalar sonlanmak üzere

ASAT tarafından altyapı, Elmalı Belediyesi tarafından ise üstyapı çalışmaları yapılan Ömer paşa Camii önündeki kavşaktan, belediyenin yeni kamu hizmet binasına kadar olan bölümde çalışmalar sonlanmak üzere