Yrd. Doç. Dr. Hatice Durgun’un anlatımıyla 19. yüzyılda Elmalı

“Bir Abdallar ve Muhtaçlar şehri olarak tarif edilen Elmalı'nın ismi, bölgeye Türk yerleşimlerinden sonra verilmiş olmalıdır. Zira elmalı platosunun bulunduğu alanın antikçağdaki ismi Akarassos'tur. Anado-lu'nun birçok yerinde, yörede çok sayıda yetiştirilen meyve ağaçlarına izafeten “Armutlu, Cevizli, Üzümlü” gibi yer isimleri verilmiştir.Elmalı'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin burada 40 çeşit elmanın bulunduğunu bildirmesi ve 20.yy başında burada bir çok elma ağacının olduğu söylenmesi, Elmalı adının da böyle bir anlayış ürünü olabileceğini düşündürmektedir.

Elmalı'yı fazlasıyla etkileyen ve Osmanlı Dev-eti'ni çok uğraştıran “Şahkulu Baba Tekeli” isyanı gerçekleşmiş, Elmalı ve Korkuteli büyük zarar görmüştür. İsyan sonunda Teke bölgesinde nüfus azalmış, bazı kaza ve nahiyeler küçülmüştür. Bölgede bu dönemde görülen bir diğer sorun “suhte isyanları”dır. Bu medrese öğrencileri için Elmalı ve Kaş önemli bir toplanma mevzi olmuştur. Teke havalisi ancak suhte isyanlarının etkisinin kırılmaya başladığı 16.yy sonlarında bir toparlanma gösterebilmiştir.

Elmalı'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin burada 40 çeşit elmanın bulunduğunu bildirmesi ve 20.yy başında burada bir çok elma ağacının olduğu söylenmesi, Elmalı adının da böyle bir anlayış ürünü olabileceğini düşündürmektedir.

Elmalı kazasının idari ve yargı organlarını denetleyen komisyonlarda, İdriszadeler başta olmak üzere Serdarzade, Bülbülzade, Karakaşzade, Halayıkzade gibi ileri gelen aileler etkili olmuştur. Devlet, halkla olan ilişkilerinde aracılık yapan bu memurlarla genelde çatışmaktan kaçınmıştır. Hatta birçok konuda yardımlarına başvurarak başarı sağlayabilmiş ve bu gibi yardımları teşvik etmek amacıyla onları madalya ve rütbeyle ödüllendirmiştir