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Yrd. Doç. Dr. Hatice Durgun’un anlatımıyla 19. yüzyılda Elmalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kent Müze Tarih söyleşilerinde bu hafta Elmalı’nın tarihi masaya yatırıldı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hatice Durgun, “19. Yüzyılda Elmalı” yı anlattı. Elmalı’nın tarihsel gelişimini bir solukta anlatan Durgun’a Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, söz konusu tarihsel gelişimi kitaplaştıralım teklifinde bulundu.

30 Kasim 2017 00:09
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“Bir Abdallar ve Muhtaçlar şehri olarak tarif edilen Elmalı'nın ismi, bölgeye Türk yerleşimlerinden sonra verilmiş olmalıdır. Zira elmalı platosunun bulunduğu alanın antikçağdaki ismi Akarassos'tur. Anado-lu'nun birçok yerinde, yörede çok sayıda yetiştirilen meyve ağaçlarına izafeten “Armutlu, Cevizli, Üzümlü” gibi yer isimleri verilmiştir.Elmalı'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin burada 40 çeşit elmanın bulunduğunu bildirmesi ve 20.yy başında burada bir çok elma ağacının olduğu söylenmesi, Elmalı adının da böyle bir anlayış ürünü olabileceğini düşündürmektedir. 

Elmalı'yı fazlasıyla etkileyen ve Osmanlı Dev-eti'ni çok uğraştıran “Şahkulu Baba Tekeli” isyanı gerçekleşmiş, Elmalı ve Korkuteli büyük zarar görmüştür. İsyan sonunda Teke bölgesinde nüfus azalmış, bazı kaza ve nahiyeler küçülmüştür. Bölgede bu dönemde görülen bir diğer sorun “suhte isyanları”dır. Bu medrese öğrencileri için Elmalı ve Kaş önemli bir toplanma mevzi olmuştur. Teke havalisi ancak suhte isyanlarının etkisinin kırılmaya başladığı 16.yy sonlarında bir toparlanma gösterebilmiştir.

Elmalı'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin burada 40 çeşit elmanın bulunduğunu bildirmesi ve 20.yy başında burada bir çok elma ağacının olduğu söylenmesi, Elmalı adının da böyle bir anlayış ürünü olabileceğini düşündürmektedir.

Elmalı kazasının idari ve yargı organlarını denetleyen komisyonlarda, İdriszadeler başta olmak üzere Serdarzade, Bülbülzade, Karakaşzade, Halayıkzade gibi ileri gelen aileler etkili olmuştur. Devlet, halkla olan ilişkilerinde aracılık yapan bu memurlarla genelde çatışmaktan kaçınmıştır. Hatta birçok konuda yardımlarına başvurarak başarı sağlayabilmiş ve bu gibi yardımları teşvik etmek amacıyla onları madalya ve rütbeyle ödüllendirmiştir

Ticaret hayatı birçok han, hamam, cami, medrese ile dükkanın bulunduğu İplikpazarı mahallesinde yoğunlaşmıştır. Adını iplik alışverişlerinin yapıldığı Pazar yerinden alan bu mahallede, ayrıca demircilik, dericilik, dikicilik ve helvacılık gibi birçok zanaat ve ticaret kolu faaliyet göstermiştir. Cami-i Atik mahallesi de tabakhane, dükkan, fırın, kahvehane, han ve hamamlarla, Tahtamescid mahallesi ise suyla çalışan değirmenlerin bulunduğu bir yerleşimdi. 

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