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CHP Elmalı’da kongre heyecanı

CHP Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda olağan il, ilçe ve kurultay takviminin başladığını Kaydeden CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, bu kapsamda partisinin Elmalı İlçe Kongresi’nin 7 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

03 Aralik 2017 21:32
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CHP Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda olağan il, ilçe ve kurultay takviminin başladığını Kaydeden CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, bu kapsamda partisinin Elmalı İlçe Kongresi’nin 7 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

Her kongrede olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla kongrenin gerçekleşeceğini ve Ankara ile Antalya’dan çok sayıda davetlinin de kongreye misafir olarak katılacağını kaydeden CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, sözkonusu kongrenin saat 11.00'de Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yapılacağını söyledi.


Başkan Aydın, partili-partisiz tüm Elmalılıları Elmalı CHP İlçe Örgütü kongresine davet etti.   

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