Hafriyat kamyonlarına dikkat !

El­ma­lı-Fi­ni­ke, El­ma­lı- Kor­ku­te­li bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rı hızla devam eder­ken, yol yapım ça­lış­ma­la­rı iha­le­si­ni ka­za­nan Maki adlı firma şan­ti­ye­ler­den bi­ri­ni El­ma­lı-Kor­ku­te­li yolu üze­rin­de Öküz­gö­zü de­ni­len bir mev­ki­ye kurdu. Bu­ra­da bu­lu­nan eski bir taşo­ca­ğı­nı tekrar fa­ali­ye­te ge­çi­ren şir­ket, yol in­şa­atın­da kullanıla­cak mal­ze­me­le­rin bir kıs­mı­nı bu­ra­da üret­me­ye baş­la­dı.