ANKET
Hafriyat kamyonlarına dikkat !
Elmalı-Finike, Elmalı- Korkuteli bölünmüş yol çalışmaları hızla devam ederken, yol yapım çalışmaları ihalesini kazanan Maki adlı firma şantiyelerden birini Elmalı-Korkuteli yolu üzerinde Öküzgözü denilen bir mevkiye kurdu. Burada bulunan eski bir taşocağını tekrar faaliyete geçiren şirket, yol inşaatında kullanılacak malzemelerin bir kısmını burada üretmeye başladı.
Çalışmaların sürdüğü noktalara buradan malzeme sevkiyatı yapılırken, gerek Elmalı-Finike karayolu üzerinde, gerekse Elmalı-Korkuteli yolu üzerinde kamyon sayısı da arttı. Hafriyat kamyonlarının güzergahı üzerinde mahallelerin olduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, kamyon sürücülerinin mutlaka başta hız olmak üzere trafik kurallarına uymalarını isteyerek, ilgili makamlarında dikkatini çektiler. Sözkonusu karayollarında kamyon sürücülerinin özellikle hız konusunda denetlenmesini isteniyor.
|