ANKET
Yusuf Önertoy'da Mevlid-i Nebi etkinliği
Elmalı’da "Mevlid-i Nebi" etkinliği çerçevesinde Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde program düzenlendi.
Programda; Kuran-ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif Okunması, Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 40 Hadis, Öğrencilerin hazırladığı işaret diliyle ilahiler ve çekiliş-ödüllerin takdimiyle sona erdi.
İzleyenlerin keyif aldığı bu önemli etkinlik İmam-Hatip Ahmet Yavuz organize ederken, Elmalı’da görev yapan bazı imam-hatipler Murat Ertürk, Nurullah Kıvrak ve Fatih Arı'da izledi.
Öte yandan Mevlidi Nebi etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı kampanyası da düzenlendi. Kan bağışına Elmalı halkından katılımın yüksek olması ise sevindirici oldu.
Kan bağışına destek veren bağışçılara Kızılay heyeti ve Elmalı Sanayi Sitesi Abdullah Ay Camii imam hatibi Ahmet Yavuz, hediyeler vererek kutladı.
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