Yusuf Önertoy'da Mevlid-i Nebi etkinliği

Elmalı’da "Mevlid-i Nebi" etkinliği çerçevesinde Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde program düzenlendi.



Programda; Kuran-ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif Okunması, Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 40 Hadis, Öğrencilerin hazırladığı işaret diliyle ilahiler ve çekiliş-ödüllerin takdimiyle sona erdi.



İzleyenlerin keyif aldığı bu önemli etkinlik İmam-Hatip Ahmet Yavuz organize ederken, Elmalı’da görev yapan bazı imam-hatipler Murat Ertürk, Nurullah Kıvrak ve Fatih Arı'da izledi.

Öte yandan Mevlidi Nebi etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı kampanyası da düzenlendi. Kan bağışına Elmalı halkından katılımın yüksek olması ise sevindirici oldu.