İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken ve Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle otobüslerle yüzlerce Antalyalı’nın günübirlik ziyaret ettiği Elmalı’da bazı refüjlerde yeralan teklam panolarının son derece çirkin görüntü oluşturduğu ve Elmalı’nın güzelliğini gölgelendirdiği kaydedilirken, bu taleların süratle kaldırılması ve bu ihtiyacın ortadan kaldırılması için uygun yerlere bilboardlar konulmasını istendi