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Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu Öğrencilerinden tiyatro ve keman gösterisi
Elmalı Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu öğrencilerinin Elmalı Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde sergiledikleri tiyatro ve keman gösterisi büyük ilgi gördü.
05 Aralik 2017 21:18
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Elmalı Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu öğrencilerinin Elmalu Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde sergiledikleri tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.
Bir köy okulu olan Elmalı Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu Müdürü Durmuş Aladağ, hayatın sadece Matematik, fizik, kimya, türkçe gibi derslerden oluşmadığını ortaya koymak amacıyla Matematik öğretmeni tarafından ortaya konulan tiyatro gösterisinde yeni müjdeler verdi. Okul Müdürü Aladağ, Keman çalışmasınıda başlattıklarını söyledi. Müzik Öğretmeni Meryem Taş tarafından çocuklara keman öğretilmeye başladığını ifade ederek; "Bu yapılan çalışma köyümüzde öğrencilere sergilenmişti. Bir de ilçeye gelelim ve orada sergileyelim istedik. Hayat sedece akademik derslerden ibaret değil. çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönlerini de geliştirmemiz lazım" diye konuştu.
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YORUMLAR
Bu Habere Toplam 1 adet Yorum eklenmi?tir.
Yazan :Mustafa can
Yorumu...
Bir Bayralar,lı olarak gurur duyuyorum emeği geçen Okul müdürümüze öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ederim.
06 Aralik 2017 14:58
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