Elmalı'da Hava
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Elmalı bu mevsimde de güzel !
Antalya merkez, Finike, Kumluca ve Demre’den yüzlerce yazlıkçıya yaz aylarında evsahipliği yapan Elmalı, sonbahar ve kış aylarında da ayrı bir güzel.
07 Aralik 2017 08:34
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Antalya merkez, Finike, Kumluca ve Demre’den yüzlerce yazlıkçıya yaz aylarında evsahipliği yapan Elmalı, sonbahar ve kış aylarında da ayrı bir güzel. Sararan yapraklar birbir toprakla buluşurken, birçok ağaç baharda uyanmak üzere derin bir uykuya daldı bile. Elmalı’nın her köşesi fotoğraf meraklıları için güzel bir enstantane oluştururken, dün gökyüzünde bulutlarda adeta ayrı bir görsel şov sundular.
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