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Elmalı’nın ana arterine kendini bilmez sürücüler için hız kesiciler

Elmalı’nın ana giriş-çıkışlarından biri olan ve yoğun bir araç trafiğine sahip bulunan Antalya Caddesi’nde kendini bilmez sürücülerin hız yapmalarını önlemek amacıyla kaymakamlık binası önüne hız kesici kasisler yapıldı.

07 Aralik 2017 08:48
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Elmalı’nın ana giriş-çıkışlarından biri olan ve yoğun bir araç trafiğine sahip bulunan Antalya Caddesi’nde kendini bilmez sürücülerin hız yapmalarını önlemek amacıyla kaymakamlık binası önüne hız kesici kasisler yapıldı. Gerek sürücüleri, gerekse yolcuların ve yayaların can güvenliklerinin sağlanması ve olası bir kazanın önlenmesi amacıyla yapılan hız kesici kasisler, belediyenin imkanları ve personeli ile yapılıyor. 
“Bu kasislere gerek vardı” diyen bazı vatandaşlar, Elmalı’da bazı sürücülerin direksiyon başına geçtikleri vakit adeta bir trafik canavarına dönüştüklerini kaydederlerken, “Kazalar yaşanmadan ve can kaybına neden olmadan bu kasislerin yapılması yerinde oldu. Bu kasislerle hız tutkunlarına “yavaşla” denilniş olacak. En güzeli sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları. Ama ne yazık ki bazı gençler hem trafik kurallarına uymuyorlar, hızlı araç ya da motorsiklet kullanıyorlar, tehlike oluşturuyorlar” dediler. 

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