Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı

Elmalı’da bugün önce CHP İlçe Teşkilatı seçimi yapıldı, ardından da Ak Parti Elmalı Kadın Kolları seçimi gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen seçimlerde Şakir Aydın tekrar CHP Elmalı İlçe Başkanı seçilirken, yine tek listenin olduğu Ak Parti Elmalı Kadın Kolları Başkanlığı seçiminde de Şerife Kurtulmuş yeni başkan oldu.

Elmalı’nın bugünkü gündemi siyaset ve seçimdi. CHP Elmalı İlçe Teşkilatı olağan kongresini gerçekleştirirken, yaklaşık 1 saat sonra bu kez Ak Parti Elmalı Kadın Kolları delegeleri yeni başkanlarını ve yönetimi seçmek üzere sandık başına gittiler.



CHP Elmalı İlçe Teşkilatı kongresine İl Başkanı Mustafa Erdem ile Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın yanısıra çok sayıda CHP’li siyasetçi katılırken, Şakir Aydın başkanlığında yeni yönetim şu kişilerden oluştu: Fatma Ayhan, Süleyman Can, Doğan Coşkuner, Ünal Demir, Erhan Durkan, Hüseyin Erdemci, İbrahim Gökkaya, Önder Karakaş, İsmet Öztürk, Hüseyin Aydın Taşkıran, Mehmet Tezcan, Uğur Ulus.



AK PARTİ ELMALI KADIN

KOLLARINA YENİ BAŞKAN

Elmalı’da seçim heyecanını yaşayan bir diğer parti Ak Parti’ydi. Ak Parti Elmalı Kadın Kolları’nda başkanlık bayrağını Şerife Kurtulmuş devir aldı. İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve Ak Partili bazı meclis üyeleri ile Koordinatör Adnan Saraç kongreyi izledi. Başkan Ümit Öztekin bir konuşma yaparken, Ak Parti Elmalı İlçe Kadın Kolları yönetimi ise şu bayanlardan oluştu: