ANKET
Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı
Elmalı’nın bugünkü gündemi siyaset ve seçimdi. CHP Elmalı İlçe Teşkilatı olağan kongresini gerçekleştirirken, yaklaşık 1 saat sonra bu kez Ak Parti Elmalı Kadın Kolları delegeleri yeni başkanlarını ve yönetimi seçmek üzere sandık başına gittiler.
CHP Elmalı İlçe Teşkilatı kongresine İl Başkanı Mustafa Erdem ile Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın yanısıra çok sayıda CHP’li siyasetçi katılırken, Şakir Aydın başkanlığında yeni yönetim şu kişilerden oluştu: Fatma Ayhan, Süleyman Can, Doğan Coşkuner, Ünal Demir, Erhan Durkan, Hüseyin Erdemci, İbrahim Gökkaya, Önder Karakaş, İsmet Öztürk, Hüseyin Aydın Taşkıran, Mehmet Tezcan, Uğur Ulus.
AK PARTİ ELMALI KADIN
KOLLARINA YENİ BAŞKAN
Elmalı’da seçim heyecanını yaşayan bir diğer parti Ak Parti’ydi. Ak Parti Elmalı Kadın Kolları’nda başkanlık bayrağını Şerife Kurtulmuş devir aldı. İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve Ak Partili bazı meclis üyeleri ile Koordinatör Adnan Saraç kongreyi izledi. Başkan Ümit Öztekin bir konuşma yaparken, Ak Parti Elmalı İlçe Kadın Kolları yönetimi ise şu bayanlardan oluştu:
Şerife Kurtulmuş (Başkan), Ayşe Özcan, Azime Durak, Elif Demirhan, Dilek Gezmez, Emine Kumkale, Emine Demirhan, Rabia Türkyılmaz, Ümmügülsüm Demirhan, Nazmiye Kırçan, Nazire Yörükoğlu, Saliha Ak, Seda Alçın Yanar, Sermin Taşkıran, Zeliha Doğrul
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