Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, partisinde ilçe kadın kolları başkanlığı yapan bayanlara plaket verdi

09 Aralik 2017 12:25
Yorum Sayısı :0  

Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı seçimi öncesinde salonda bulunan bayanlara yönelik yaptığı konuşmada bayanlara yönelik sözleri ile gönülleri feth eden Ak Partili Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bugüne kadar görev yapan Kadın Kolları Başkanlarını da verdiği plaketle onurlandırdı. Başkan Öztekin’den plaket alan Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı eski Kadın Kolları Başkanları Yasemin Ay, Cemile Karcı, Mine Özdemir ve Demet Kostaş.





Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Davulcuya bahşiş Akar’dan
Elmalı Tarım Kredi, zor gününde çiftçinin yanında
Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık
Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı
Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı
Elmalı’nın ana arterine kendini bilmez sürücüler için hız kesiciler
Elmalı bu mevsimde de güzel !
Bayralar Durmuş Yener Ortaokulu Öğrencilerinden tiyatro ve keman gösterisi
İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği
Yusuf Önertoy'da Mevlid-i Nebi etkinliği



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.