Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı

Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı seçimi öncesinde salonda bulunan bayanlara yönelik yaptığı konuşmada bayanlara yönelik sözleri ile gönülleri feth eden Ak Partili Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bugüne kadar görev yapan Kadın Kolları Başkanlarını da verdiği plaketle onurlandırdı. Başkan Öztekin’den plaket alan Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı eski Kadın Kolları Başkanları Yasemin Ay, Cemile Karcı, Mine Özdemir ve Demet Kostaş.