Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık

“İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği” başlığıyla yayınlanan haberimize duyarlılık gösteren Belediye Başkanı Ümit Öztekin, haberimiz ayınlanmadan çok önce görüntü kirliliğine neden olan tabelaların kaldırılması emrini verdiğini kaydetti.

“İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği” başlığıyla yayınlanan haberimize duyarlılık gösteren Belediye Başkanı Ümit Öztekin, haberimiz ayınlanmadan çok önce görüntü kirliliğine neden olan tabelaların kaldırılması emrini verdiğini kaydetti.



Başkan Öztekin, yaptığı kısa açıklamada “Teşekkür ediyorum, bende aynı fikirdeyim. Geçen ay arkadaşlara bu konuda çalışma yapmalarını ve yılbaşıyla birlikte gereksiz tabelaların kaldırılarak, 2018 yılında yeni reklam vergisi alınmamasını istemiştim” dedi.