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Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık

“İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği” başlığıyla yayınlanan haberimize duyarlılık gösteren Belediye Başkanı Ümit Öztekin, haberimiz ayınlanmadan çok önce görüntü kirliliğine neden olan tabelaların kaldırılması emrini verdiğini kaydetti.

10 Aralik 2017 18:30
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“İlçenin göbeğinde görüntü kirliliği” başlığıyla yayınlanan haberimize duyarlılık gösteren Belediye Başkanı Ümit Öztekin, haberimiz ayınlanmadan çok önce görüntü kirliliğine neden olan tabelaların kaldırılması emrini verdiğini kaydetti.


Başkan Öztekin, yaptığı kısa açıklamada “Teşekkür ediyorum, bende aynı fikirdeyim. Geçen ay arkadaşlara bu konuda çalışma yapmalarını ve yılbaşıyla birlikte gereksiz tabelaların kaldırılarak, 2018 yılında yeni reklam vergisi alınmamasını istemiştim” dedi.


Konu ile ilgili haberimiz de; Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken ve Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle otobüslerle yüzlerce Antalyalı’nın günübirlik ziyaret ettiği Elmalı’da bazı refüjlerde yeralan reklam panolarının son derece çirkin görüntü oluşturduğu ve Elmalı’nın güzelliğini gölgelendirdiği dile getirilmiş, bu tabelaların süratle kaldırılması ve bu ihtiyacın ortadan kaldırılması için uygun yerlere bilboardlar konulması vurgulanmıştı

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