Elmalı Tarım Kredi, zor gününde çiftçinin yanında

274 sayılı Elmalı Tarım Kredi Kooperatifinca 2017 üretim sezonu içerisinde yapmış olduğu 1.500.000,00 TL tutarında tarım sigortası primi karşılığında sezon içerisinde yaşanan hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bu ödeme ile Elmalı çiftçisi sıkıntılı geçen sezonun ardından almış oldukları hasar ödemeleri ile yara sararak gelecek sezona umutla bakmaya başladı.

2018 yılı üretim sezonu için çiftçilere mevsimsel nedenlerden dolayı sigorta şartı hatırlatılırken, hem Tarım Kredi Kooperatifi’nden kullanılan kredilerde faiz oranının yarı yarıya düşmesi hem de ürünlerinin teminatı açısından önem arz ettiği belirtildi.

274 sayılı Elmalı Tarım Kredi Kooperatifi, personelleri Mehmet Yılmaz, Mehmet Yazan, Hasan Hüseyin Carlık ve Cengiz Ballı ile Elmalı çiftçisine hizmet veriyor.