Davulcuya bahşiş Akar’dan

Ak Parti Elmalı Kadın Kolları kongresini izlemek üzere bazı Ak Partili Belediye Meclis üyeleri’de, kongrenin yapıldığı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’ne geldi. Halit Akar, Fatih Özgür, Osman Durdemir ile İsmail Demir ve Ramazan Adıgüzel’i kültür merkezinin girişinde davul-zurnacı karşıladı. Bahşiş almak için yoğun bir gayret gösteren davul ve zurnacıya sadece Halit Akar’ın bahşiş verdiği gözlenirken, diğer meclis üyeleri hızlı adımlarla kültür merkezine girdiler.