Ayın en başarılı 3 polisi arasında Elmalı’dan bir de polis var

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kasım ayının polisi olmaya hak kazanan 3 polis memurunu ödüllendirdi.

12 Aralik 2017 11:50 Yorum Sayısı :0

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kasım ayının polisi olmaya hak kazanan 3 polis memurunu ödüllendirdi. 28 Kasım günü Elmalı ilçesinde bulunan yol uygulaması esnasında, Yol Kontrol ve Uygulama Noktasına yaklaşırken yön değiştiren araçtan şüphelenilmesi üzerine, aracın durdurularak yapılan aramada bagaj kısmında çimento kağıtlarına sarılı vaziyette (10.600) kg. esrar maddesi bulunması ve araçta bulunan şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edilmesinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Elmalı İlçe Müdürlüğünde görevli Polis Memuru C.Ü. “Ayın Dış İlçeler Polisi” olarak seçilmişlerdir.







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