Dilek Boğatimur: ÇKS kayıtları 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı
Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, 2017 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını kaydetti.
20 Aralik 2017 00:10
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Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, 2017 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını kaydetti. Başvurmayı unutanlar veya yetişemeyenler için bu uzatmanın yapıldığını kaydeden Boğatimur, ÇKS kayıtları konusunda Elmalılı çiftçilerin gereken hassasiyeti göstermelerini ve son günü beklemeden kayıtlarını yaptırmalarını istedi. Çiftçilerin 30 Haziran tarihine kadar ÇKS kayıtlarını yaptırmak zorunda olduklarını, ancak çeşitli nedenlere yaptıramayanların mağdur olmamaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmeliğine göre sürenin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını kaydeden Elmalı İlçe Tarım Müdürü Boğatimur, “ÇKS, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı. Bu sistem, tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlıkça, ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor” dedi.
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